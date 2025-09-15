Xarxa Vives destaca la perspectiva de género como el "desafío más transformador" de la universidad

La entidad publica un informe al respecto

La Xarxa Vives d'Universitats ha destacado que contemplar la perspectiva de género tanto en la política de estudios como en la formación universitaria es el "desafío más transformador" al que se enfrentan las universidades.

Lo ha hecho a partir de los resultados del informe 'La perspectiva de género en docencia a las universidades de la Xarxa Vives. Situación actual y retos futuros (2025)', que ha publicado este martes, informa en un comunicado.

El tercer informe --después de las ediciones de 2017 y 2021-- incluye datos de 20 universidades, y "consolida un trabajo común y aporta líneas estratégicas para avanzar las políticas de igualdad en la educación superior".

INCREMENTO RESPECTO A 2021

El 75% de las universidades de la Xarxa Vives impulsan proyectos de innovación docente con perspectiva de género, lo que supone un incremento respecto a 2021, cuando se situaba alrededor del 60%.

Aún así, solo el 20% de los centros los reconocen oficialmente, lo que según la Xarxa evidencia que "queda camino por recorrer en la institucionalización".

En referencia a la inclusión de género en los grados, la presencia de asignaturas específicas continúa siendo "minoritaria y concentrada en disciplinas muy concretas", especialmente en ciencias sociales y humanidades.

En posgrados y másteres la tendencia es "similar", y en doctorado se ha incorporado por primera vez la formación científica con perspectiva de género.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

El 95% de las universidades disponen de planes de igualdad para canalizar la agenda de género en la docencia y el 70% han ofrecido formación específica con perspectiva de género al personal docente e investigador (PDI) en los últimos años.

Además, 3 de cada 4 universidades cuentan con repositorios y bancos de recursos para facilitar la formación de género al PDI.

PROPUESTAS

El informe destaca la necesidad de incrementar la formación de género obligatoria en los grados, reforzar los programas de mentoría para los estudiantes e implementar una estrategia educativa "sistemática" para el profesorado.

También recomienda "hacer visibles" los discursos sobre igualdad en los actos institucionales, garantizar el equilibrio de género en la coordinación académica y científica, fortalecer el compromismo ético de las universidades y avanzar en materia de transparencia y buen gobierno.