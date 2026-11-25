Fragmento de 'Epitap', con Xavier Bobés. - TEATRE LLIURE

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Lliure de Gràcia, en Barcelona, acoge del 3 al 20 de diciembre la obra 'Epitap' de Xavier Bobés, que explora el duelo y la memoria "a través de la poética del textil".

La pieza, que nació del proceso de duelo tras la muerte de la madre del creador, es "un espacio íntimo y simbólico donde aquello que desaparece continúa resonando", informa el Lliure en un comunicado de este miércoles.

Durante 2 años, Bobés ha desarrollado un proceso de investigación con entrevistas a familiares, amigos y madres de sus amigos: "A raíz de todo lo que hemos compartido en estos intercambios, hemos creado un espectáculo que teje una evocación poética del vínculo maternofilial".

El resultado es un collage de voces y testigos que crean "una pieza plural a través de recuerdos, experiencias y reflexiones" sobre la vida, la muerte y la pérdida.

El textil es la materia que ha conceptualizado la poética de 'Epitap': "A través de todo aquello que vestimos, convocamos decisiones íntimas y trascendentes de nuestro día a día por muy pequeñas que sean. Y todas ellas también, inevitablemente, trazan su propio camino a lo largo de los años".

"Lo costura tiene mucho que ver con la generación de nuestras madres. Sobre todo, la generación de las mujeres de la posguerra que, en muchos casos, tenían que sobrevivir a través de la costura", ha añadido Bobés, que ha pedido una pieza de ropa a cada uno de los entrevistados.

La propuesta de Bobés combina "la poética visual con la música y el espacio sonoro", y se estrenó en el Festival Temporada Alta, en Girona, el 19 de noviembre.