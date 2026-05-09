Xavier Palau (PP) pide valentía a Larrosa para "prohibir de verdad" el burka en Lleida

El líder del PP en la Paeria de Lleida, Xavier Palau, tras una entrevista de Europa Press - EUROPA PRESS

LLEIDA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Lleida y líder de la oposición en la Paeria (Ayuntamiento), Xavier Palau, ha pedido valentía al alcalde de la ciudad, el socialista Fèlix Larrosa, para "prohibir de verdad" el burka en la ordenanza municipal impulsada por el consistorio.

En una entrevista de Europa Press, Palau ha asegurado que la iniciativa del gobierno de Larrosa quiere regular y no prohibir el burka: "Se ha difuminado el concepto, porque saben perfectamente que lo que pretenden no se puede hacer. Y si lo hacen, que sean valientes, que tendrán mis votos".

El dirigente popular ha apuntado que para prohibir el burka en el espacio público es necesaria una ley orgánica estatal porque, si no, "es un brindis al sol", y ha instado a Larrosa a pedirle al Gobierno central que impulse la norma.

"Si no, que incluya la prohibición total (en la ordenanza) y que la recurran. Si lo hace así, tendrá mi apoyo", ha dicho al preguntársele por los posibles problemas jurídicos que podría comportar una prohibición sin la excepción del respeto a la libertad religiosa.

La ordenanza impulsada por Larrosa, que llegará al pleno de la Paeria en junio, propone prohibir las piezas de ropa que oculten el rostro con las excepciones de los lugares de culto o en los que sea habitual llevar el rostro tapado por costumbre, así como en el ejercicio de un derecho fundamental como la libertad religiosa.

"ORDEN E IDENTIDAD"

Palau, que ejerce de líder de la oposición en la Paeria desde el 2023, cuando por primera vez el PP quedó segunda fuerza en una capital de provincia catalana, ya prepara su proyecto para las municipales de 2027 bajo la defensa "del 'seny', el orden y la identidad leridana".

Ha explicado que pone el foco en el orden y en la identidad para "evitar la segregación social en los barrios" y ha afirmado que quiere evitar la construcción de una sociedad paralela por parte de inmigrantes e impedir la apertura de nuevos centros de oración musulmanes.

"Mis políticas no van en contra de nada ni de nadie, sino que van a favor de que aquellas personas que vivan en Lleida que sean inmigrantes se integren, se adapten a nuestras reglas de convivencia, a nuestras costumbres", ha explicado.

Ha defendido que hará "todo lo posible para que todas aquellas personas que en Lleida se aprovechen del sistema y hagan un uso inadecuado de los servicios públicos, municipales y del sistema, que sea imposible que puedan vivir con comodidad".

En materia de seguridad, Palau ha abogado por impulsar políticas orientadas a las ayudas públicas: "Negar todas las ayudas municipales a los delincuentes incívicos reincidentes. Les tenemos que cerrar el grifo".

CONGRESO DEL PP CATALÁN

Preguntado por su opinión respecto a la importancia de las siglas del PP en su proyecto para Lleida y cómo pueden influir en unas elecciones municipales, Palau ha afirmado que sus votantes "tienen clarísimo" que él representa al PP.

"Ahora, es cierto que en Lleida tenemos una idiosincrasia propia, tenemos una identidad propia. Nosotros queremos huir tanto de 'barcelunya' como del centralismo de Madrid. Ni los unos ni los otros nos arreglan nada, lamentablemente", ha agregado.

En cuanto al congreso del PP catalán, demorado desde hace años y sin una fecha prevista (aunque fuentes conocedoras han asegurado a Europa Press que se celebrará antes de acabar el 2026), Palau ha asegurado que "es bueno que haya congresos porque eso ayuda a mejorar la estructura organizativa del partido".

"Yo he sido elegido en un congreso, he sido elegido por la militancia. Y, por tanto, si yo he sido elegido, quiero que el resto también sean elegidos", ha subrayado.

Ha apuntado que el PP de Catalunya está en un muy buen momento tras los últimos resultados electorales, y ha afirmado: "Es importante que haya un PP en Catalunya muy fuerte para contribuir a gobernar España. Siempre que ha habido el diputado del PP por la provincia de Lleida, el PP ha gobernado en España. Somos una provincia clave".

TURÓ DE GARDENY

Palau ha destacado el proyecto del Turó de Gardeny impulsado por el PP para "conectar, activar y reaprovechar" ese espacio de la ciudad con la adaptación urbanística del ámbito de Gardeny y su entorno para desarrollar un itinerario paisajístico y deportivo.

El proyecto también contempla la mejora de la conexión con el eje comercial mediante una reforma de la plaza del Exèrcit, la construcción de una pasarela y la mejora de accesos peatonales para garantizar la conexión con el centro urbano.

"Tenemos que construir y contribuir a aquellos proyectos de ciudad que son fundamentales y lo que quiero es borrar toda huella de izquierdas, de ERC y del PSC", ha concluido.