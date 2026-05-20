Xavier Panés presenta su candidatura para la reelección a la presidencia de Cecot

Archivo - El presidente de Cecot, Xavier Panés. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Xavier Panés ha presentado su candidatura para la reelección a la presidencia de Cecot, la única en el proceso electoral para el cargo, y que cuenta con el 100% de los avales de la asamblea, informa la patronal este miércoles en un comunicado.

Tras el fin del plazo para la presentación de candidatos, la Junta Electoral se ha reunido para analizar la documentación y validar el cumplimiento de los requisitos, constatando que la de Panés es la única presentada en el plazo establecido.

De acuerdo con el calendario, la junta ha comunicado esta candidatura a los miembros de la Asamblea General, lo que inicia un periodo de alegaciones hasta el 26 de mayo, y, finalmente, la votación y proclamación culminará en la celebración de la Asamblea General Electoral el próximo 3 de junio.