El XVIII Coloquio Internacional Walter Benjamin reivindicará a Hannah Arendt en Portbou (Girona)

El cartel del XVIII Coloquio Internacional Walter Benjamin - CONSELLERIA DE JUSTICIA

GIRONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Portbou (Girona) acogerá entre los días 25 y 27 de septiembre el XVIII Coloquio Internacional Walter Benjamin, un espacio de debate y reflexión consolidado en el ámbito del pensamiento crítico y la memoria democrática que, esta edición, llevará por título 'El derecho a tener derechos. Hannah Arendt en el mundo de hoy'.

En un comunicado este jueves, el departamento de Justicia y Calidad Democrática ha informado de que se abordarán algunos de los retos actuales, como son la defensa de los derechos humanos, las migraciones y el exilio, la fragilidad de las democracias liberales y el auge de nuevas formas de autoritarismo.

En esta edición, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de la filósofa judeoalemana Hannah Arendt, el coloquio propone una relectura de su pensamiento como herramienta para abordar la actualidad de forma crítica.

Habrá conferencias, debates, actividades culturales y propuestas de memoria democrática para reflexionar sobre las ideas de Arendt sobre cuestiones como la condición de las personas refugiadas, los límites de la ciudadanía, la crisis del espacio público y las tensiones que atraviesan las democrácias contemporáneas.

La presentación de la programación y del cartel han corrido a cargo de representantes de las instituciones organizadoras (el Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili (MUME), la Cátedra Walter Benjamin de la Universidad de Girona y el Ayuntamiento de Portbou), que destacan el coloquio como un referente en el ámbito de la memoria europea, la investigación académica y la proyección internacional del territorio.