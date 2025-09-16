El Young Business Talents abre inscripciones para su competición escolar de simulación empresarial

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XV programa educativo Young Business Talents ha abierto en su web el periodo de inscripción para que los estudiantes catalanes aspiren al título de 'mejores empresarios virtuales de España' en la competición española de simulación empresarial.

Se podrán inscribir hasta el 31 de octubre y la competición empezará en noviembre: habrá fases online desde las aulas durante el curso y después los mejores equipos de España se clasificarán para competir presencialmente en Madrid, informan los organizadores este martes en un comunicado.

En la pasada edición participaron 1.679 preuniversitarios de 58 centros docentes de Catalunya, que compitieron entre 11.466 estudiantes de 412 centros de toda España.

Puden participar estudiantes de 15 a 21 años que cursen 4º de ESO, Bachillerato o ciclos formativos de grado medio y superior.

El director de Young Business Talents, Nuño Nogués, ha dicho que en las ediciones anteriores suman más de 120.000 estudiantes: "No solo es una competición, sino una oportunidad única de introducir en las clases un programa práctico de economía y administración de empresas".