Yurena sobre su primera vez firmando libros en Sant Jordi: "Me han regalado un niño Jesús"

Yurena firmando libros por Sant Jordi. - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cantante Yurena ha asegurado que ya ha recibido regalos de sus fans en la que es su primera vez firmando libros por la Diada de Sant Jordi: "Me han regalado un niño Jesús pequeñito, un boli precioso con un diamantito por ecnima y estampitas y medallitas".

En declaraciones a Europa Press en Barcelona, ha explicado que es un día muy feliz y que le hace ilusión vivirlo desde el lado de los escritores, ya que publicó sus memorias 'Yurena. Toda la verdad de una mujer inmortal', que ha afirmado que detalla toda su vida porque piensa que siempre ha sido una "gran desconocida".

También ha destacado que hasta el momento se ha encontrado con gente "súper jovencita y a gente de más edad y todos muy cariñosos".