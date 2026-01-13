Zerocalcare publica 'Más allá de los escombros': Con Trump "no hay espacio para la diplomacia"

El dibujante de cómics Zerocalcare - FABIO ROSSINI/RESERVOIR BOOKS

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dibujante de cómics e ilustrador italiano Zerocalcare ha publicado en castellano una edición integral de 'Más allá de los escombros' (Reservoir Books), y ha asegurado ante la situación macropolítica actual con Donald Trump: "No hay espacio para la diplomacia, ni para la hipocresía incluso".

En rueda de prensa telemática, ha afirmado que cuando se publicó inicialmente en 2017 este libro en dos volúmenes, en el que retrata los retos de su generación a los 30 años, había un margen para la dialéctica, pero que ahora parece que existe una realidad que "no está disponible a ser mediada" y eso hace sentir muy impotente.

Zerocalcare, seudónimo de Michele Rech, ha afirmado que no se necesita inventar armas químicas para justificar una intervención militar: "Se dice mira, quiero el petróleo de ese país y voy allí y tumbo el régimen. Antes vivíamos en un restaurante donde tú veías los platos, ahora ves lo que pasa en la cocina. No hay ningún tipo de mediación y como activistas no estamos preparados".

El dibujante ha afirmado que sin mediación no se dispone de instrumentos para responder, y ha afirmado que en Italia se están desmantelando centros sociales que llevaban años con "un chasquido de dedos".

SENTIMIENTO GENERACIONAL

Zerocalcare ha afirmado que 'Más allá de los escombros' surgió en un momento en que cerraba un círculo con el "sentimiento generacional de sentirse traicionado" con las expectativas prometidas en la infancia y comenzar una etapa en el que buscaba hacer lo mejor con las cartas que se tiene.

Ha explicado que cuando se inició en el cómic con 'La profecía del armadillo' era cuando su generación se dio cuenta que "el barco se hundía" y él tenía la sensación de estar en medio del mar, y lo trasladó a una historia de gente de 35 años con sus problemas y contradicciones.

Ha explicado que desde 2019 las cosas han cambiado mucho, con la pandemia de coronavirus, la guerra entre Rusia y Ucrania o la situación en Gaza, "un mundo más fragmentado" y en el que los referentes ya no son tan homogéneos como antes.

Ha subrayado que para él la ironía en su obra es muy importante, "reírse de uno mismo para que no se rían de ti", y ha señalado que en el volumen 'Más allá de los escombros' es importante la amistad.

LA AMISTAD

Para él, las amistades le ha salvado la vida y le han ayudado muchísimo cuando creció el éxito de sus cómics, a lo que se sumó la serie de animación para Netflix 'Cortar por la línea de puntos, para poder seguir siendo fiel a la persona que ha sido siempre: "Los amigos son muy importantes, debemos mantenerlos cerca".

Ha asegurado que en la actualidad se siente "entre poco y nada" representante de su generación, y ha afirmado que se siente bastante desorientado y no sabe encontrar el mínimo común denominador para representar a una generación o comunidad.

Zerocalcare ha publicado en Italia recientemente --todavía sin fecha de publicación en España-- 'Nel nido dei serpenti', que aborda el fenómeno neonazi y que en el país transalpino ya va por la tercera edición.