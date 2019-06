Unas 150 personas se concentran en Ceuta para defender que el guardia que disparó a su mujer "no era un maltratador"

Publicado 15/06/2019 19:10:50 CET

CEUTA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 150 personas han secundado este sábado por la tarde la concentración convocada ante la Delegación del Gobierno en Ceuta para dejar claro que el guardia civil que el pasado jueves disparó varias veces sobre su esposa antes de quitarse la vida de un tiro en la cabeza "no era un maltratador".

"Que no se le condene porque él era una víctima de su maltrato continuo, de sus insultos y de sus vejaciones: le quitó la casa, el sueldo y un coche que no disfrutó", ha reclamado en declaraciones a los medios Mónica Tenorio, "íntima amiga desde la infancia" del fallecido, que ha aseverado que "estaba sufriendo el maltrato de su casi ex mujer, a la que llamo así porque él quería divorciarse, él tramitó la demanda y su abogado debe tenerla por algún lado"

La mujer ha reconocido que "no existe justificación para maltrato de ningún tipo", pero ha opinado que "yo no tengo tan claro que agrediera o disparase a esta chica". "A mí no me cabe en la cabeza que alguien con impactos de bala en los dos muslos saliese del Hospital al día siguiente caminando por su propio pie", ha añadido.

Entre gritos de '¡Ni uno menos!' y '¡Yo sí te creo!', el entorno del guardia civil, B.A.L., ha advertido que desde su punto de vista "algo no encaja" en la versión oficial del suceso, según la cual el hombre disparó cuatro veces a su mujer y le alcanzó con dos tiros en las piernas en su domicilio familiar. Según la Delegación del Gobierno entre los dos miembros de la pareja no había denuncias previas por malos tratos.

Sin embargo, tanto Tenorio como Yusef, que se ha descrito como "su mejor amigo", han asegurado que el funcionario "huía de su ex mujer". "Él vivía en Ceuta y ella en Marruecos... ¿Qué hacía en su casa? Yo he visto conversaciones y he escuchado audios, he visto cómo le insultaba en la calle, cómo le provocaba, intentó atropellarle... Si acabó con su vida fue porque no podía más, ojalá no lo hubiera hecho", ha concluido.

Varios familiares del guardia civil han acudido también a la movilización, cuyo mensaje ha querido extenderse por parte de los portavoces del grupo a "todos los hombres que no se atreven a alzar la voz y sufren en silencio por miedo a perder a sus hijos, como Brahim".