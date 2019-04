Ábalos defiende que el "independentismo está más débil" con el Gobierno de Sánchez que con el de Rajoy

Publicado 31/03/2019 16:39:16 CET

El socialista ha reclamado al PP y a la oposición "que dejen de usar Cataluña" y no recurran "a las dos Españas"

MELILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha destacado este domingo que con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez "el independentismo es más débil" que cuando gobernaba Mariano Rajoy (PP), y ha reclamado al PP y otros partidos de la oposición "que dejen de usar Cataluña" y no recurran "a las dos Españas" al asegurar que "en este país no sobra nadie".

En el transcurso de un mitin en Melilla para presentar a los candidatos a las elecciones generales y europeas de los socialistas melillenses ante más de 150 personas, José Luis Ábalos ha declarado que le hace gracia cuando desde el PP "me sacan el tema territorial" cuando con anteriores ejecutivos populares "permitieron dos referéndum ilegales, dos leyes de desconexión en el Parlamento de Cataluña y una declaración de independencia".

"¿Qué ha pasado durante este tiempo en el que hemos estado nosotros? ¿Cuánto de esto ha ocurrido?" ha preguntado el ministro a los asistentes, para responder: "Nada. Hoy el independentismo está más débil que cuando estaban ellos".

En este sentido, ha explicado que durante esta etapa de Sánchez "lo que ha hecho es solamente es hacer gestos de voluntad de diálogo y evitar agravios territoriales que siempre son una coartada, y ahora hay menos independentismo, están más debilitados y hay más cultura democrática".

En cambio, ha destacado que "el 1 de octubre (de 2017) vimos a un gobierno que nos dijo que no habría referéndum ni urnas y aparecieron colegios con urnas por todas partes; hubo cargas sin ningún tipo de método ni concierto, simplemente para que el independentismo tuviera la coartada de las imágenes de una represión y esta se la regalaron desde el PP inmerecidamente".

En cambio, el número tres del PSOE ha apuntado que con Pedro Sánchez "cuando hace poco convocaron una huelga general, fue un fracaso o como cuando avisaron que nos iban a recibir al Gobierno en Barcelona con movilizaciones ¿qué resultaron obtuvieron? Ninguno".

Por ello, ha reclamado al PP y otros partidos de la oposición que "se dejen de usar Cataluña porque cuando dicen lo que dicen, muchas veces no se dan cuenta que más de la mitad de los catalanes no son independentistas y por tanto no tienen por qué pagar las consecuencias".

Para concluir, ha expresado que "la derecha habla de enemigos de España. Tenemos que acabar con esa visión: la de las dos Españas. En este país no sobra nadie". "Hay que trabajar para que todo el mundo se sienta orgulloso de formar parte de este proyecto colectivo, una España positiva", ha concluido.