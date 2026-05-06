La actividad en la frontera de Ceuta aumenta en un 30% a dos semanas de la Operación Paso del Estrecho

Archivo - Imagen de archivo de una señal con el tiempo de espera estimado en la zona de embolsamiento de Loma Colmenar para pasar por la frontera de Ceuta a Marruecos en la OPE - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha comparecido este miércoles tras la primera reunión de coordinación de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026 y ha advertido de que la actividad en la frontera del Tarajal ha experimentado ya un incremento del 30 por ciento en las últimas jornadas, anticipando así la intensidad que se prevé para la campaña de este año.

Durante su intervención, Triano ha señalado que el tránsito en la frontera ha sido "altísimo" en los días previos.

Según ha detallado, solo durante el pasado fin de semana se han realizado 64.000 verificaciones, una cifra que ha superado en un 30 por ciento el volumen habitual de paso de personas. En concreto, el sábado han cruzado la frontera "más de 11.000" viajeros.

"El volumen de personas y de trabajo ha sido altísimo. El trabajo de la Policía Nacional con este nuevo sistema ha sido excepcional", ha afirmado el delegado, quien ha aprovechado para felicitar a los agentes por su labor en este nuevo contexto.

Ha reconocido que la principal novedad de este año, la implantación de la frontera inteligente, ha obligado a todos los operativos a adaptarse progresivamente.

La OPE 2026 será la primera que se desarrolle tras la digitalización de la frontera del Tarajal, que desde hace un mes incorpora el sistema europeo de verificación biométrica conocido como Entry Exit System. Este mecanismo ha sustituido el sellado manual de pasaportes por un registro automatizado de entradas y salidas.

Triano ha asegurado que este nuevo sistema ha permitido aumentar la seguridad y mejorar la fluidez en los controles. "La intención ha sido ganar en orden y en tiempo en las salidas y entradas de vehículos y de personas", ha explicado.

En cuanto a las previsiones, el delegado ha indicado que la OPE de este año ha contemplado un incremento del tres por ciento en el número de viajeros respecto a 2025, cuando se alcanzaron los tres millones y medio de personas y los 800.000 vehículos en el conjunto del dispositivo.

La reunión preparatoria ha contado con la participación de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, en un despliegue coordinado que busca garantizar el correcto desarrollo de uno de los mayores operativos de movilidad de Europa.

Triano ha recordado que el puerto de Ceuta se ha consolidado como el segundo más importante dentro de la OPE, solo por detrás de Algeciras. Según ha precisado, la ciudad ha concentrado el 15 por ciento de los desplazamientos totales, lo que ha supuesto en torno a un millón y medio de personas y 125.000 vehículos.

El delegado ha subrayado además la "triple condición" de Ceuta dentro del dispositivo: como ciudad fronteriza, portuaria y de servicios. Asimismo, ha destacado la evolución del operativo a lo largo de los años, recordando que ya se han celebrado 37 ediciones de la OPE.

"Atrás han quedado las imágenes de accesos bloqueados a las playas y al hospital", ha afirmado, poniendo en valor la mejora en la organización del tráfico y de los flujos de viajeros.

Uno de los elementos clave en este avance ha sido la zona de embolsamiento, operativa desde 2018, que ha permitido ordenar la espera de vehículos antes de cruzar la frontera o embarcar. Triano ha manifestado su compromiso de seguir mejorando estas instalaciones, donde el pasado año ya se han introducido avances como un punto de venta de alimentos, la ampliación de aseos y la instalación de nuevas zonas de sombra.

Este espacio ha sido financiado mediante un convenio entre el Estado y el Gobierno local, con una inversión de 3,2 millones de euros. También ha destacado la mejora en la experiencia de los viajeros gracias a la nueva terminal de la Estación Marítima, fruto de una inversión de 23 millones de euros.

El delegado ha reconocido que sigue pendiente la licitación del contrato para la línea marítima de interés público entre Algeciras y Ceuta. Sobre esta cuestión, ha señalado que en la última reunión mantenida en Madrid el Gobierno ha trasladado que está trabajando para disponer del contrato "lo antes posible", aunque no se han concretado plazos.