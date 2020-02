El hasta ahora líder de Vox en Melilla rechaza entregar su acta y pide ser "diputado no adscrito"

Publicado 21/02/2020 22:17:29 CET

MELILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora coordinador de Vox en Melilla Jesús Delgado Aboy, ha solicitado a la Mesa de la Asamblea su inscripción como "diputado no adscrito" tras su expulsión del partido por presuntas irregularidades cometidas, tanto al frente de Vox Melilla como en la etapa en la que fue presidente del Colegio de Médicos de la ciudad autónoma.

Delgado, tal y como había avanzado, ha rechazado así la petición que realizó Vox a nivel nacional para que renunciara a su acta de diputado y permitir que el número tres en la candidatura de las pasadas elecciones del mayo de 2019 accediera a la Asamblea de Melilla, con lo que la formación pierde su grupo parlamentario al quedarse con un único escaño, el que representa Juan Carlos Escoz, que integrará el grupo mixto junto con el único diputado de Ciudadanos (Cs), Eduardo de Castro, que es el presidente de Melilla gracias al apoyo que recibió de los ocho parlamentarios de CPM y cuatro del PSOE.

En el escrito dirigido a la Mesa de la Asamblea, al que ha tenido acceso Europa Press, Jesús Delgado Aboy ha pedido que no se le apliquen las restricciones para tránsfugas y solicita que se le equipare con el "grupo mixto" para así contar con medios materiales y humanos.

En el documento, no obstante, admite que la figura de diputado no adscrito "inicialmente se diseñó hace años para regular y evitar la figura del transfuguismo". A juicio de Delgado, "actualmente la legislación ha ido matizando los derechos políticos de representación de estos diputados"

En el mismo texto, el ex diputado de Vox, tras citar distintas sentencias, apunta que "hay que colegir que los derechos individuales de participación política que corresponderán a los diputados no adscritos no se pueden alterar por el cambio de la condición de diputado a secas, de no pertenencia a grupo alguno".

Por ello, ha defendido que "el derecho de representación es un derecho individual no sometido a mandato imperativo de los partidos políticos, que corresponde al diputado, y por ello el diputado no adscrito mantiene sus derechos de representación intactos".

EXPULSADO POR VOX ESPAÑA

Vox España hizo oficial la expulsión de su presidente en Melilla el pasado 29 de enero y comunicó a la Asamblea de la Ciudad Autónoma que estaba inhabilitado para formar parte de su grupo parlamentario, después de unas grabaciones en las que criticaba a dirigentes nacionales como Santiago Abascal y Javier Ortega Smith y por negociar con otros partidos sin consentimiento de la formación.

El partido también hacía referencia a la polémica que rodea a la gestión económica que realizó Delgado Aboy durante la década que fue presidente del Colegio de Abogados de Melilla y que ha llevado a la nueva Ejecutiva de la entidad médica a presentar una demanda contra el ahora político por los gastos que realizó con la tarjeta bancaria del colegio profesional de médicos melillense.