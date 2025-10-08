Álvarez (UGT) ofrece su "predisposición" al presidente de Ceuta para contribuir al "crecimiento económico" de la ciudad

Imagen de archivo del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante su intervención en la asamblea de delegadas y delegados de UGT La Rioja - JPEG - Europa Press

CEUTA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha ofrecido este miércoles su "plena predisposición" al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, para colaborar en el impulso de medidas orientadas al "crecimiento económico" y la creación de empleo estable en la ciudad.

Así lo ha expresado el sindicalista tras la reunión mantenida con el jefe del Ejecutivo ceutí en el Palacio de la Asamblea, que se ha desarrollado "en un tono cordial y constructivo". Durante el encuentro, el presidente Vivas ha planteado la necesidad de activar los mecanismos de diálogo social y consenso político que permitan abordar cuatro cuestiones consideradas prioritarias en el proceso de transición económica que atraviesa Ceuta.

El barón popular se ha referido a las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, la modificación del artículo 33 del Impuesto de Sociedades para incentivar la inversión de empresas no residentes, la mejora del plus de residencia en el ámbito privado, y el abaratamiento de las comunicaciones marítimas y aéreas con la península.

Tras el encuentro, el Gobierno local ha subrayado que estos asuntos "resultan esenciales para consolidar un modelo económico competitivo y sostenible", capaz de generar empleo de calidad y fortalecer el tejido productivo de la ciudad. A la reunión han asistido, además, el consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi, y la secretaria general de UGT en Ceuta, Yolanda Aparicio.

En la comparecencia ofrecida después de dialogar con Vivas, Pepe Álvarez ha destacado la importancia de mantener una agenda de cooperación entre instituciones y agentes sociales. "Para mí siempre ha sido un placer visitar Ceuta y reunirme con su presidente. Es una persona siempre predispuesta, que piensa en los problemas y en el futuro de esta ciudad", ha manifestado.

Álvarez ha explicado que el Gobierno ceutí "ha trasladado su intención de elaborar una serie de propuestas que elevará al Gobierno de España, también con connotaciones parlamentarias", y ha asegurado que UGT "ha mostrado su total disposición para colaborar y aportar su experiencia". "Hemos coincidido en que es fundamental encontrar elementos que ayuden a situar a Ceuta en una posición económica sólida, capaz de visualizar un horizonte de crecimiento a medio y largo plazo", ha añadido.

El dirigente sindical ha valorado positivamente el resultado de la reunión, que ha calificado de "fructífera". "Hemos quedado en que el Gobierno de la Ciudad elaborará un documento de trabajo que podremos estudiar conjuntamente, con la vista puesta en lograr el máximo consenso entre sindicatos, patronal y administraciones", ha señalado.

Álvarez ha evitado concretar los detalles de las propuestas, al considerar que corresponde al Ejecutivo ceutí presentarlas oficialmente una vez finalizada la fase de diálogo con los agentes sociales. Sí ha adelantado que "se tratará de un paquete de medidas que formarán parte de una futura ley que también afectará a Melilla y que buscará dar estabilidad y proyección económica a ambas ciudades autónomas".

El secretario general de UGT ha insistido en que su organización "mantiene una actitud constructiva y comprometida con el desarrollo de Ceuta y Melilla". "Estamos en predisposición de trabajar, no solo de acordar, para que estas propuestas lleguen a buen puerto. Desde UGT Ceuta y UGT Melilla vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea", ha asegurado.

La visita de Pepe Álvarez a Ceuta incluye también la celebración del Consejo Confederal de UGT, que se desarrollará en el Hotel Parador La Muralla, y en el que se abordarán asuntos como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la subida de los salarios o la necesidad de que el plus de residencia se incorpore al salario mínimo interprofesional en los territorios extrapeninsulares.

Durante esta jornada, el sindicato rendirá homenaje al que fuera secretario general de UGT en Ceuta, Juan Carlos Pérez Ortega, fallecido el pasado noviembre. En un acto conmemorativo celebrado a las 20.00 horas, se descubrirá una placa en su memoria como muestra de reconocimiento a "toda una vida dedicada a la defensa de los trabajadores".