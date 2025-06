Amnistía Internacional denuncia la "impunidad" de las autoridades españolas y marroquíes en la frontera de Ceuta

La organización ha presentado en Ceuta las conclusiones de su investigación sobre el acceso al asilo y las condiciones de acogida de migrantes

CEUTA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha denunciado este jueves en Ceuta que "persiste la impunidad" en la frontera sur de España, lo que, según la organización, "hace casi imposible acceder al derecho de asilo en la ciudad autónoma". Las conclusiones preliminares de su último trabajo de investigación han sido presentadas por el director de la entidad en España, Esteban Beltrán, y por la responsable de Investigación y Política Interior, Virginia Álvarez, en un acto celebrado en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez.

Beltrán ha asegurado que "la falta de garantías legales, la colaboración entre autoridades españolas y marroquíes, y el incumplimiento de sentencias judiciales dificultan el acceso al procedimiento de protección internacional". "Acceder al asilo en Ceuta es una carrera de obstáculos casi insuperable", ha afirmado.

Durante la presentación, Beltrán ha puesto voz al testimonio de un joven sudanés que aseguró haber sido expulsado por la Guardia Civil a pesar de identificarse como ciudadano de un país con un alto índice de concesión de asilo. "Me entregué al ver que iban a rociarme con un spray. Les dije que era de Sudán, pero el guardia solo me respondió en inglés: 'Hasta la próxima vez'", ha relatado el activista.

La entidad también ha alertado de la aplicación generalizada de devoluciones en caliente tanto por vía terrestre como marítima. La organización documentó múltiples testimonios de personas que, tras nadar durante horas o escalar la valla fronteriza, fueron devueltas sin procedimiento ni evaluación individual de su situación.

La organización ha destacado, además, la existencia de discriminación en el acceso al asilo según la nacionalidad. Según ha explicado Beltrán, los nacionales de Marruecos y Argelia tienen más dificultades para obtener cita para solicitar asilo, al estar obligados a utilizar una aplicación móvil con un número de teléfono español, a diferencia de personas de países subsaharianos, a quienes se ayuda desde los centros de acogida.

Amnistía Internacional también ha mostrado su preocupación por la falta de cumplimiento de sentencias judiciales como la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 24 de marzo de 2025, que declaró ilegales las expulsiones sin procedimiento administrativo. Según Beltrán, durante una reunión con la Delegación del Gobierno en Ceuta, justificaron su inacción afirmando que la sentencia está recurrida y no es firme.

"Nos indicó que la sentencia está recurrida por el Gobierno y que hasta que no haya sentencia final del Tribunal Supremo no se tiene por qué cumplir. Es decir, que a pesar de haber una sentencia inicial se puede seguir devolviendo en caliente a personas que llegan por mar", ha narrado Beltrán.

La organización ha subrayado igualmente la ilegalidad de la repatriación de 55 menores marroquíes llevada a cabo en agosto de 2021, causa por la que se está celebrando actualmente un juicio en Ceuta. El Tribunal Supremo declaró dicha actuación contraria a la Ley de Extranjería por la ausencia de expedientes individualizados y la falta de intervención del Ministerio Fiscal. Beltrán participó como testigo en la vista oral esta semana.

CENTROS DE ACOGIDA

En cuanto a las condiciones de acogida, Amnistía Internacional ha alertado sobre la situación en el centro de primera acogida 'Nueva Esperanza', ubicado en un polígono industrial del Tarajal. "Es un lugar sucio, inseguro y sin condiciones adecuadas", ha indicado Virginia Álvarez. Según la organización, el Gobierno de Ceuta se ha comprometido a cerrar esta instalación y buscar un nuevo terreno para construir un centro con mejores condiciones.

"Queremos individualizar aquellos casos que requieren atención urgente, especialmente en centros de primera acogida", explicó Beltrán, quien destacó que actualmente hay unos 400 menores y 4 niñas bajo tutela de la Ciudad Autónoma. También hizo hincapié en la necesidad de personal formado y acceso adecuado a educación y sanidad para todos los menores.

Durante la presentación, el director de Amnistía Internacional en España, ha remarcado que uno de los ejes de su visita fue la situación de los menores no acompañados. "Las autoridades de Ceuta tienen unos 400 niños y cuatro niñas bajo su tutela, repartidos en nueve centros. Es cierto que en algunos casos los menores están en buenas condiciones, pero queremos individualizar aquellos que no lo están, especialmente los que se encuentran en centros de primera acogida como Nueva Esperanza, que está ubicado en una nave dentro de un polígono industrial abandonado y no reúne condiciones adecuadas", ha afirmado.

Beltrán ha recalcado que se pidió a las autoridades "un esfuerzo para garantizar que todos los niños tengan las mismas condiciones de acogida". También ha insistido en la necesidad de contar con personal cualificado, con formación específica para trabajar con menores. En este sentido, valoró de forma positiva los pasos dados por el Gobierno local para documentar a los menores y facilitar su transición a la vida adulta. "Nos han prometido buscar una nueva ubicación para los menores de este centro de Nueva Esperanza y cerrar estos dispositivos que están en el polígono industrial", ha subrayado.