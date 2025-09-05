Aparece el cadáver de otro joven migrante en aguas de Ceuta, el número 25 en lo que va de año

Archivo - Image de archivo de una patrulla marítima en la frontera del Tarajal - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han recuperado este viernes otro cadáver que flotaba en aguas de Ceuta. En lo que va de año, han aparecido 25 cuerpos sin vida pertenecientes a jóvenes migrantes que trataron de cruzar a nado a la ciudad autónoma.

Efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) han interceptado al fallecido mientras patrullaban en la zona del Sarchal, alrededor de las 10,00 horas, según han informado a esta agencia desde la Comandancia de la benemérita.

El cuerpo pertenece a un varón "muy joven" de aspecto magrebí, que vestía bañador y calzaba aletas, según el instituto armado, cuyas primeras estimaciones apuntan a que su fallecimiento es reciente, debido a su estado inicial de descomposición. La edad exacta se conocerá cuando el forense lo someta a la autopsia.

Tras recuperar el cadáver, la Guardia Civil lo transportó hasta la base del Servicio Marítimo, tras lo cual será portado hasta el instituto de medicina legal para proceder a la autopsia.

Con esta aparición ya son dos los migrantes hallados muertos en aguas de Ceuta en septiembre. Desde enero, han recuperado 25 cuerpos. En todo el año 2024, se encontraron 21 cadáveres.

La presión migratoria en la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos se mantiene, según la Guardia Civil, tras un mes de agosto caracterizado por el aumento de los flujos migratorios irregulares por el mar y la valla.

Las autoridades de Marruecos siguen colaborando con la Guardia Civil cada noche para controlar los intentos de entrada que se producen desde Fnideq, la localidad marroquí más cercana a la ciudad autónoma.

Los recursos de acogida se encuentran saturados, tanto de los mayores de edad, que residen en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que atiende a más de 800 personas pese a tener 512 plazas, como de los menores. El área de Menores de la Ciudad Autónoma acoge a unos 500 niños, aunque su capacidad está limitada a 132 personas como máximo.