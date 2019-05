AUGC denuncia la carencia de medios personales y técnicos en las fronteras de Ceuta y Melilla

Publicado 29/05/2019 18:28:05 CET

MELILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha asegurado que el suceso ocurrido el domingo en la frontera de Melilla, que acabó con un guardia civil en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Comarcal cuando intentaba frenar la entrada a la carrera de un inmigrante de origen tunecino, "evidencia la necesidad de reforzar los medios humanos y técnico" en las fronteras de Ceuta y Melilla, donde "la presión migratoria y los continuos incidentes ponen en riesgo a los agentes".

A través de un comunicado de prensa, la asociación ha explicado que el inmigrante se saltó el control de la Policía Nacional y siguió corriendo por la zona peatonal. "El guardia civil se cruzó en su trayectoria con el objetivo de detenerlo, pero el inmigrante le arrolló en su marcha, empujándole y golpeándole, tras lo que el agente cayó al suelo sufriendo daños en la cabeza", ha detallado la organización mayoritaria en la Comandancia de Melilla.

Para AUGC, este hecho vuelve a poner de relieve la necesidad de reforzar los medios humanos y técnicos en las fronteras de las ciudades de Melilla y Ceuta, donde la presión migratoria y los constantes incidentes que se derivan de ésta provocan constantes situaciones de riesgo y estrés de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El colectivo ha asegurado que ha solicitado reiteradamente el incremento de estos medios, así como de proporcionar un protocolo de actuación claro ante situaciones como los frecuentes asaltos migratorios a la valla fronteriza.

En concreto, la delegación en Melilla de AUGC ha llevado a cabo recientemente un estudio que revelaba la falta de personal en esta Comandancia, remarcando la necesidad de actualizar un catálogo que ya nada tiene que ver con la realidad de Melilla porque hay una gran carencia de efectivos y la incorporación de más agentes debe ser inminente.

Una carencia, ha añadido, que no sólo afecta a la plantilla, sino también de medios materiales. "Las cámaras que hay en la valla tienen puntos ciegos y otras no permiten ver si se acercan o no los migrantes" ha remarcado.

Para AUGC, "urgen además otras medidas organizativas en el paso fronterizo, que, sin restar agilidad al tránsito de personas y mercancías, sí incrementen la seguridad de los agentes. El establecimiento, en este sentido, de zonas estancas que imposibiliten que alguien trate de entrar simplemente a la carrera desde el otro lado de la frontera, tal y como ocurrió el pasado domingo, supondría una medida de seguridad añadida que evitaría situaciones como la que ha provocado las graves lesiones del compañero".

SALE DE LA UCI

La asociación ha destacado que "por fortuna, y tras encontrarse durante el domingo en situación de coma inducido, el compañero evoluciona favorablemente, dentro de la gravedad; por lo que seguiremos muy atentos a su evolución, deseándole una total y pronta recuperación".

Por último, la Delegación del Gobierno ha detallado por su parte que el guardia civil herido, "debido a la buena evolución que está teniendo, ha abandonado la UCI y se encuentra en planta" del Hospital Comarcal de Melilla.