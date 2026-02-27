Bravo (PP) tilda de "muy grave" que Albares dé por operativas las aduanas de Ceuta y Melilla cuando "no funcionan"

El vicesecretario general de Economía del Partido Popular (PP) a nivel nacional, Juan Bravo, durante la atención a medios. - PP MELILLA

MELILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Economía del Partido Popular (PP) a nivel nacional, Juan Bravo, ha calificado este viernes en Melilla de "muy grave" que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegure que las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla "funcionan con normalidad" cuando, según ha denunciado, "no funcionan" desde el verano de 2025 por decisión de Marruecos.

Bravo ha criticado que ni Albares ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sepan cómo funcionan las fronteras de España" y ha lamentado que "no escuchen" al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ni al presidente de Ceuta, Juan Vivas, sobre las necesidades específicas de la ciudad en materia fronteriza y económica.

"El problema es Sánchez", ha reiterado el dirigente popular, quien ha recordado que el régimen de viajeros no permite el paso de ninguna compra desde Ceuta y Melilla a territorio marroquí y se producen "algunos intercambios comerciales con dificultades, la aduana comercial no está operativa". "Que venga y lo compruebe", ha emplazado al ministro.

Según Bravo, la falta de actividad aduanera y la ausencia de una relación fluida con Marruecos están obligando a Melilla a buscar alternativas económicas "en solitario", sin el acompañamiento del Gobierno central. En este sentido, ha criticado que no se esté cumpliendo el acuerdo político-económico aprobado en el Senado para impulsar el desarrollo de la ciudad.

Durante su visita, Bravo ha presentado el plan de autónomos del PP, articulado en cuatro pilares: menos impuestos y menos trabas administrativas; más facilidades para crecer y consolidar negocios; mayor protección y apoyo a quienes emprenden; y más derechos y confianza del Estado hacia los trabajadores por cuenta propia.

El dirigente popular ha defendido que "como país tenemos la enorme responsabilidad de proteger a los autónomos" y, en el caso concreto de Melilla, ha denunciado la "incertidumbre" generada por el modelo de bonificación de las cuotas patronales a la Seguridad Social, actualmente condicionado hasta 2026 y que excluye a trabajadores con contratos temporales.

Bravo ha subrayado que los empresarios locales afrontan una "angustia añadida" al desconocer qué ocurrirá con sus cotizaciones más allá de esa fecha, "en un contexto marcado --ha dicho-- por la incertidumbre sobre las ventas, la competencia y el funcionamiento de la frontera".