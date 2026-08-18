Centenares de melillenses se concentran ante la Asamblea en apoyo a Ceuta y su españolidad tras la crisis migratoria

Centenares de melillenses se concentran ante la Asamblea en apoyo a Ceuta. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Centenares de ciudadanos se han concentrado este martes por la tarde-noche ante el Palacio de la Asamblea de Melilla para expresar su apoyo, solidaridad y cercanía a Ceuta tras los acontecimientos registrados a finales de julio, cuando decenas de miles de migrantes de origen marroquí accedieron a la ciudad autónoma.

La concentración, tras una pancarta en la que se podía leer "Por Melilla, por Ceuta, por España: ni un paso atrás", ha contado con la presencia del Gobierno de Melilla encabezado por su presidente, Juan José Imbroda (PP), representantes de los partidos de la oposición y parlamentarios nacionales, que han participado en un acto en el que se ha dado lectura a una declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma en apoyo a Ceuta.

El documento, leído por la portavoz del Gobierno melillense, Fadela Mohatar (PP), expresa "firme apoyo, cercanía y solidaridad" con la ciudad hermana y con todos los ceutíes ante los acontecimientos vividos durante las últimas semanas.

La declaración destaca los vínculos históricos, sociales y territoriales entre Ceuta y Melilla y reivindica expresamente su pertenencia a España. "Ceuta y Melilla son España. Lo han sido a lo largo de su historia, lo son hoy y lo seguirán siendo", recoge el texto.

El Gobierno melillense considera que lo ocurrido en Ceuta no puede abordarse como un problema exclusivamente local y reclama al Ejecutivo central una respuesta "extraordinaria, coordinada, firme y sostenida en el tiempo" para recuperar plenamente la normalidad, garantizar la seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos.

En este sentido, la declaración reclama el despliegue de "todos los recursos, medios y capacidades del Estado que sean necesarios" y su mantenimiento hasta que Ceuta recupere completamente la normalidad. Reivindicación de la soberanía española Uno de los principales mensajes del acto ha sido la reivindicación de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.

El Consejo de Gobierno sostiene que la integridad territorial de España "no es cuestionable" y que ambas ciudades constituyen una "parte inseparable" de la historia, el presente y el futuro del país. "Nuestra soberanía no se negocia y nuestra integridad territorial se defiende", señala el documento, que reclama el compromiso inequívoco de todas las instituciones del Estado con la pertenencia de ambas ciudades a España.

La declaración también hace un llamamiento a la unidad institucional y nacional para afrontar la situación, al considerar que la defensa de la soberanía, la integridad territorial y los derechos y libertades de los ciudadanos debe situarse por encima de las diferencias políticas.

Reclama retornos de quienes entraron irregularmente El Consejo de Gobierno melillense ha reclamado además al Gobierno de España que afronte las consecuencias de las entradas irregulares registradas en Ceuta y aplique de forma efectiva la legislación española, europea y los instrumentos internacionales vigentes.

En particular, solicita que se identifique a las personas que accedieron ilegalmente a la ciudad y que se promueva "de manera inmediata" el retorno a Marruecos de aquellas que no tengan derecho a permanecer en España, utilizando los procedimientos establecidos legalmente y los mecanismos de cooperación existentes con el país vecino. "La defensa de nuestras fronteras exige también una política efectiva de retornos", sostiene la declaración.

El documento concluye reconociendo la fortaleza demostrada por la sociedad ceutí y agradeciendo el trabajo desarrollado por los servicios públicos y, especialmente, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Local.

"Hoy y siempre la ciudad de Melilla está con Ceuta", concluye la declaración institucional, que reivindica la solidaridad entre ambas ciudades y su "indiscutible pertenencia a España".