Ceuta acuerda pedir a Pedro Sánchez que "normalice" la relación de las ciudades autónomas con Marruecos

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), se ha comprometido este martes en la asamblea de la ciudad autónoma a "hablar" con el Ejecutivo de Melilla sobre la mejor manera de "formalizar" ante Pedro Sánchez una petición para que impulse una modificación del Tratado de Buena Vecindad suscrito entre España y Marruecos en los noventa para "normalizar" la relación de las ciudades autónomas con el Reino alauita.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Emilio Carreira, ha reconocido que la Administración ceutí "no entiende" el rechazo de Marruecos a mantener otro tipo de relaciones con las ciudades autónomas "pese a que ello no beneficia a su población". "Nosotros queremos ser buenos amigos respetándonos mutuamente, partiendo de que para Ceuta nuestra españolidad es incuestionable pero también", ha argumentado el consejero, "de que puede ser un efecto multiplicador para ambas partes que el país vecino no está sabiendo ver"

El Ejecutivo autonómico ha recogido de buen grado la propuesta planteada en forma de interpelación en la Cámara regional por el portavoz de la coalición Caballas, el localista Mohamed Ali, que ha preguntado al Gobierno si está de acuerdo en "promover ante el Gobierno de la Nación con Melilla la negociación de un nuevo Tratado de Buena Vecindad con Marruecos que pueda garantizar, entre otras cosas, un tránsito tranquilo y fluido por la frontera".

Tanto Carreira como el propio Vivas se han mostrado en plena sintonía con esa "intención política unánime" de la Asamblea porque "sería bueno normalizar nuestras relaciones y que no se empañen por cuestiones que no van a tener solución nunca y que son política, algo que debe estar para resolver los problemas de la ciudadanía", se han referido a las reivindicaciones anexionistas del Reino alauita sobre Ceuta y Melilla.

España y Marruecos firmaron en 1991 un Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que no incluyó mención explícita alguna a ambas localidades norteafricanas.