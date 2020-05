Ceuta anuncia a Sánchez que cerrará el polideportivo que alberga a 127 marroquíes "en los próximos días"

CEUTA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha anunciado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "en los próximos días" procederá al cierre del polideportivo municipal en el que la Delegación del Gobierno central ordenó confinar a los migrantes irregulares marroquíes sin techo que quedaron atrapados en la ciudad autónoma tras el cierre de la frontera del Tarajal.

Actualmente ese equipamiento acoge a 127 personas después de que las autoridades del país vecino se negasen durante la pasada madrugada aceptar la repatriación de 48 compatriotas alegando que no se encontraban en la lista de cien inicialmente pactada por ambos estados.

Vivas ha reclamado otra vez a Sánchez que el Gobierno central "se haga cargo de manera inmediata del problema de los ciudadanos marroquíes que no han podido ser repatriados porque no han querido o por no haber entrado en los listados autorizados por las autoridades marroquíes".

El presidente de Ceuta ha recordado en la duodécima videoconferencia junto al resto de líderes autonómicos que esas personas "llevan más de dos meses alojadas en el polideportivo de 'La Libertad' en unas condiciones de manifiesta precariedad". Vivas ha decidido clausurarlo "habida cuenta de que no existe justificación sanitaria ni obligación legal para mantenerlo al servicio de esta finalidad".

La Administración local gestiona la atención a cerca de cien menores marroquíes no acompañados ni tutelados en otro polideportivo, el de 'San Amelia'. Con estos el número de los niños y jóvenes extranjeros desamparados en la ciudad se eleva por encima de los 600. Vivas ha reivindicado "que el Estado se implique más en esta grave problemática que desborda ampliamente las capacidades de la ciudad, lastra de manera notable la hacienda autonómica y se debe a nuestro singular hecho fronterizo".

En la reunión telemática también ha solicitado a Sánchez "que se abonen y reconozcan mediante Real Decreto las ayudas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para atender necesidades y servicios esenciales como es el caso de la producción de agua desalada".

Por último, el presidente de Ceuta ha incidido en que la ciudad "no debe quedar excluida" en el reparto del fondo extraordinario de 16.000 millones habilitado por el Estado para mejorar la situación financiera de las haciendas autonómicas, en particular "en los capítulos que hacen referencia a los gastos de índole social y a la pérdida de ingresos propios".