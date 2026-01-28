Ceuta registra la entrada de una treintena de menores migrantes en los últimos días

Archivo - Imagen de archivo del espigón de la playa del Tarajal, en Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El área de Menores de Ceuta ha registrado la entrada de una treintena de menores extranjeros no acompañados en la última semana, según confirman desde la Ciudad Autónoma. La ocupación se sitúa actualmente en 378 jóvenes, muy por encima de la capacidad máxima, de 132 plazas.

El aumento del número de niños acogidos por la administración local coincide con el incremento de la presión migratoria en los dos pasos fronterizos de Ceuta con Marruecos, en el Tarajal y Benzú, donde la Guardia Civil trabaja en controlar los constantes intentos de entrada irregular a nado.

En paralelo, la Ciudad sigue trabajando en traslado de los menores hacia otras comunidades autónomas. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha confirmado esta semana que se han reubicado 242 niños desde septiembre, en virtud del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprobaron medidas urgentes ante situaciones de contingencia migratoria.

El empeoramiento de las condiciones climáticas en el Estrecho, con lluvias y rachas de hasta 55 kilómetros por hora, ha vuelto a traducirse, como de costumbre, en un incremento de la presión migratoria en el mar y en la valla, según confirman desde la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta.

La benemérita tiene desplegadas las embarcaciones del Servicio Marítimo, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y las patrullas de costa para hacer frente al goteo constante de intentos de entrada en la ciudad autónoma.

Desde la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) aseguran que la situación es "insostenible". "Rescatamos nadadores durante las 24 horas del día, es un no parar. Y la presión en el vallado fue incesante ayer. Una locura", expresan fuentes de la entidad en declaraciones a Europa Press.

"No disponemos de medios suficientes para poder abarcar la presión que se está sufriendo. Es imposible", reconocen. Según la IGC, la Guardia Civil de Ceuta carece de los recursos materiales y humanos óptimos.

Se quejan, principalmente, de la falta de vehículos. No cuentan, según han afirmado, con los suficientes coches con mampara, que separa la zona delantera y trasera para garantizar la seguridad de los agentes. Se ven obligados, según han relatado desde la asociación, a transportar a los migrantes que rescatan sin las medidas de protección debidas: "Esto pone en riesgo nuestra seguridad, porque nunca sabes a quién estás montando en el coche".

Para el rescate de nadadores en el mar, la organización pide que se adquieran más embarcaciones. En concreto, han solicitado una salvamar dedicada al salvamento. "El problema es la falta de personal, porque para este tipo de embarcaciones se necesita un número determinado de agentes, y más coches. Se necesita más de todo, porque así es imposible", han insistido desde la IGC.

Los agentes del instituto armado en Ceuta también requieren de más uniformes, según la asociación. "Algunos compañeros tienen que volver a colocarse uniformes calados de agua del día anterior porque no tienen otro. Tampoco tenemos trajes adecuados para la lluvia", han asegurado.

La ciudad autónoma tiene activado el aviso naranja durante toda la jornada de este miércoles, y no se espera que la climatología mejore en los próximos días, por lo que en la Guardia Civil temen que la presión se mantenga.