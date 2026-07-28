Ceuta suma más de 250 menores migrantes en la última quincena y alcanza los 472 tutelados

Archivo - Agentes de Salvamento Marítimo colaboran en la recogida de migrantes en las aguas de Ceuta. Imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ceuta tutela ya a 472 menores extranjeros no acompañados, según ha informado este martes el portavoz del Gobierno de la ciudad, Alejandro Ramírez. Desde el 14 de julio, cuando el sistema de protección acogía a 210 menores, han llegado a la ciudad otros 262. En las últimas 24 horas, la cifra ha aumentado de 420 a 472, con medio centenar de nuevas incorporaciones.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Ramírez ha calificado la situación de "extremadamente grave" y ha reconocido que el sistema de protección de menores está "colapsado". Según ha explicado, la red de acogida registra una sobreocupación del 1.600%, al albergar a 16 veces más menores de los que contempla su capacidad ordinaria.

En este contexto, ha asegurado que el Ejecutivo local está afrontando esta nueva crisis migratoria "con sentido de Estado, responsabilidad y lealtad institucional" y ha explicado que mantiene un contacto permanente con la Presidencia del Gobierno y con distintos ministerios, entre ellos Interior, Exteriores y Juventud e Infancia, para reclamar una respuesta "extraordinaria e inmediata".

El portavoz ha indicado que existe una coordinación "constante" con la Delegación del Gobierno para realizar un seguimiento continuo de la evolución de la presión migratoria.

Ante el incremento de llegadas, la Ciudad trabaja en la habilitación de nuevos recursos extraordinarios. Entre las primeras medidas adoptadas figura la reapertura del centro gestionado por la Fundación SAMU en una nave del polígono del Tarajal para ampliar la capacidad de acogida.

La presión migratoria también ha agravado la situación en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), destinado a la atención de adultos. Según fuentes internas del centro consultadas por Europa Press, el recurso acoge actualmente a 652 personas, frente a las cerca de 590 registradas el día anterior. A esa cifra se suman más de 300 migrantes que permanecen en el exterior de las instalaciones a la espera de ser identificados por la Policía Nacional y de acceder a una plaza.

Las mismas fuentes aseguran que la capacidad de tramitación resulta "insuficiente" para absorber el ritmo de llegadas. Este lunes, la Policía Nacional registró alrededor de 60 personas, aunque las entradas continúan produciéndose de forma constante, por lo que el número de migrantes que espera fuera del recinto no deja de crecer.

Centenares de personas permanecen acampadas en los alrededores del CETI bajo refugios improvisados con mantas facilitadas por Cruz Roja. Por el momento no está prevista la habilitación de espacios extraordinarios como ocurrió en anteriores episodios de presión migratoria.

La sobreocupación del CETI también está teniendo impacto en el dispositivo de seguridad del centro. Apenas una decena de vigilantes se encarga de atender tanto a los alojados en las instalaciones como a los centenares de migrantes que permanecen en el exterior a la espera de ser identificados.

El incremento de las llegadas mantiene asimismo bajo presión a los servicios de rescate marítimo. La Guardia Civil ha reforzado el operativo con el apoyo de Salvamento Marítimo y Cruz Roja para hacer frente al aumento de los cruces a nado desde Marruecos. Solo durante la mañana de este martes, ambos organismos rescataron a 53 personas en aguas próximas a Ceuta, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo.

La ciudad continúa registrando entradas irregulares a diario, en un contexto marcado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a tramitar un procedimiento administrativo antes de devolver a los migrantes que acceden a territorio español por vía marítima.