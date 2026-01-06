El comandante general melillense destaca el papel internacional de las Fuerzas Armadas "en un contexto de incertidumbre"

El comandante general de Melilla, el general de División Luis Cortés Delgado, en los actos conmemorativos de la Pascua Militar. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comandante general de Melilla, el general de División Luis Cortés Delgado, ha advertido este martes de que "la tensión de los conflictos en curso y las brechas que producen, extendidas en múltiples direcciones, continúan elevando la incertidumbre y tentando el equilibrio geopolítico mundial", una situación que ha llevado a distintas unidades de la Comandancia General a desplegarse en misiones internacionales en Irak y Líbano bajo el paraguas de la ONU y la OTAN.

Cortés Delgado ha realizado estas declaraciones durante su intervención en los actos conmemorativos de la Pascua Militar, que han incluido un desfile frente a la sede de la Comandancia General. En su discurso, ha subrayado que "la participación en operaciones internacionales continúa siendo un pilar fundamental para proyectar y sostener la capacidad y el prestigio de España en el exterior, incluso en un escenario global marcado por la inestabilidad".

El comandante general ha resaltado que España sigue demostrando ser "un socio fiable" y que "contribuye activamente a la estabilidad global en zonas de conflicto y riesgo". En este sentido, ha recordado que en 2024 y 2025 la contribución de la Comandancia General de Melilla a las misiones internacionales ha sido especialmente significativa. "Los Regulares regresaron en mayo de Irak, mientras que de forma simultánea se produjo el despliegue de un escuadrón de Jinetes del Regimiento de Caballería Alcántara en Líbano", ha detallado. Asimismo, ha destacado que "hace mes y medio partieron hacia Irak efectivos del Tercio Gran Capitán de la Legión para facilitar labores de asesoramiento al Ejército iraquí".

Más allá de su misión principal de defensa y seguridad, Cortés Delgado ha puesto en valor la vocación de servicio de las Fuerzas Armadas a la sociedad española, destacando el apoyo prestado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), "especialmente durante episodios como la DANA, el apagón eléctrico y la lucha contra incendios forestales durante la campaña de verano".

Durante el acto, al que han asistido el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda; la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, y los mandos de las distintas unidades de la guarnición, el comandante general también ha resaltado "la estrecha vinculación de la Comandancia General con la ciudadanía melillense, a través de su participación e incluso liderazgo en actividades culturales, benéficas, deportivas, sociales y castrenses".

En su balance anual, ha destacado igualmente la labor de la Comandancia Naval, que recibió la Medalla de Oro de la Ciudad y desarrolló tareas de apoyo en las campañas de aguadas a las islas y peñones con el buque auxiliar Mar Caribe. Además, ha resaltado que "la Unidad de Buceo de Cádiz retiró 26 artefactos explosivos no detonados en las proximidades del muelle exterior" de Melilla.

Luis Cortés Delgado ha tenido también palabras de reconocimiento para los veteranos de las Fuerzas Armadas, a quienes ha agradecido su legado y su papel como referencia permanente en valores y principios.

Finalmente, ha expresado su agradecimiento a las autoridades presentes por el buen entendimiento y la unidad de acción entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, cerrando su alocución con una reafirmación de la lealtad a la Constitución y al servicio a España, concluyendo con los tradicionales vivas a España y al Rey.