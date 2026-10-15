La Comunidad Musulmana de Melilla agradece a los Reyes "su gesto de respeto hacia las víctimas" de la tragedia de Ceuta

Los Reyes en su visita a Ceuta - GOBIERNO DE CEUTA

MELILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Musulmana de Melilla ha expresado este jueves su reconocimiento al Rey Felipe VI por "el gesto de sensibilidad humana y respeto que ha demostrado al visitar, junto a la Reina Letizia, el Cementerio Musulmán de Ceuta", para honrar la memoria de las más de 140 víctimas marroquíes de la tragedia migratoria ocurrida en la frontera de Ceuta con Marruecos tras la entrada masiva de unas 80.000 personas entre los días 30 y 31 de julio.

En un comunicado, la entidad que preside Mohamed Ahmed Moh ha considerado que esta visita trasciende el protocolo institucional, al entender que acudir a un cementerio musulmán para recordar a quienes perdieron la vida constituye una expresión de humanidad que merece ser valorada y destacada.

"La dignidad humana no tiene nacionalidad, religión ni fronteras", ha subrayado la Comunidad Musulmana de Melilla, que recuerda que detrás de cada persona fallecida hay una historia, una familia y unos seres queridos que sufren la pérdida de un hijo, un hermano o un padre.

En este sentido, la organización ha destacado que acompañar simbólicamente a las víctimas y mostrar respeto hacia sus familiares representa un mensaje de solidaridad que va más allá de cualquier consideración política.

La entidad melillense ha aseverado, además, que la presencia de los Reyes en el Cementerio Musulmán de Sidi Embarek en Ceuta adquiere un significado especial para las comunidades musulmanas de Ceuta y Melilla, al entender que "demuestra cómo la Corona puede contribuir, mediante gestos concretos, al reconocimiento de la diversidad religiosa y cultural que forma parte de la sociedad española".

El comunicado también ha apuntado que "este gesto contrasta con las críticas expresadas por la falta de acompañamiento y respuestas institucionales que, según informaciones publicadas, han denunciado familiares de las víctimas".

A juicio de la Comunidad Musulmana de Melilla, "la situación de estas familias requiere sensibilidad, explicaciones y una atención respetuosa, sin que el dolor humano se convierta en motivo de confrontación entre pueblos".

Por ello, la organización ha defendido que España debe continuar protegiendo la dignidad de todas las personas, los derechos humanos y el respeto a quienes atraviesan circunstancias especialmente dolorosas. "Ningún fallecido debería quedar reducido al olvido ni ninguna familia sentirse abandonada en su duelo", recalca.

La entidad ha trasladado así su agradecimiento a Felipe VI y Letizia por una presencia que, en su opinión, "transmite cercanía y respeto" y recuerda la importancia de situar a las personas en el centro de las instituciones.

"Los gestos que honran a los fallecidos también hablan a los vivos", ha afirmado la Comunidad Musulmana de Melilla, que considera que las muestras de reconocimiento a las víctimas contribuyen a fortalecer la convivencia, la solidaridad y el respeto mutuo.

Finalmente, desde Melilla, la organización religiosa ha reafirmado su compromiso con "una España plural, unida y respetuosa" con todas sus comunidades, en la que "la igualdad, la libertad religiosa y la dignidad humana sean principios compartidos y defendidos por todos".