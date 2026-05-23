La Comunidad Musulmana de Melilla celebra el aval del Supremo a la regularización de inmigrantes

FOTO DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA. - GOBIERNO

MELILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Musulmana de Melilla ha celebrado este sábado la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la suspensión cautelar de la regularización masiva de inmigrantes mientras estudia los recursos presentados, al descartar los argumentos esgrimidos por la Comunidad de Madrid y Vox, así como rechazar que Hazte Oír y otras dos asociaciones puedan impugnar el real decreto.

A través de un comunicado, la entidad presidida por Mohamed Ahmed Moh ha manifestado su "valoración positiva" de esta medida, que considera "un paso importante hacia la dignidad, la estabilidad y la integración de miles de personas y familias que forman parte de nuestra sociedad".

La organización religiosa ha defendido que toda iniciativa orientada a garantizar derechos, favorecer la convivencia y ofrecer oportunidades legales y humanas a quienes contribuyen diariamente al desarrollo social y económico del país "debe ser acogida con responsabilidad y sensibilidad".

En este sentido, ha subrayado que "muchas de las personas afectadas por esta regularización llevan años trabajando, formando familias y participando activamente en la vida de las ciudades y comunidades españolas". A su juicio, la estabilidad administrativa "no solo beneficia a quienes la reciben directamente, sino también al conjunto de la sociedad", al fortalecer "la cohesión social, la seguridad jurídica y la convivencia".

La Comunidad Musulmana de Melilla ha reafirmado además, desde sus "valores islámicos y humanos", la importancia de la justicia, la solidaridad y el respeto a la dignidad de toda persona, "independientemente de su origen o situación".

Por último, la entidad ha hecho un llamamiento tanto a las instituciones como a la ciudadanía para seguir construyendo "una sociedad basada en el respeto mutuo, la convivencia y la igualdad de oportunidades".