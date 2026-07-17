Comunidad Musulmana plantea un nuevo modelo de gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla tras el acuerdo de Gibraltar

Frontera en Melilla - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Musulmana de Melilla ha considerado que el reciente acuerdo alcanzado entre España, el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar abre la puerta a reflexionar sobre el futuro de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos. Su presidente, Mohamed Ahmed Moh, ha señalado que "quizá haya llegado el momento de impulsar un estudio conjunto que analice nuevos modelos de gestión fronteriza", ante las largas esperas que, según afirma, soportan diariamente miles de personas en los pasos fronterizos.

En un comunicado, Ahmed Moh sostiene que la desaparición de la verja de Gibraltar supone "mucho más que la resolución de un viejo contencioso", ya que demuestra que "la diplomacia, el diálogo y la voluntad política pueden transformar fronteras que durante décadas parecían inamovibles".

A su juicio, el acuerdo alcanzado en Gibraltar representa "un cambio de paradigma", al sustituir una barrera física por un modelo basado en la cooperación, la movilidad y el desarrollo compartido. Aunque reconoce que las realidades de Gibraltar, Ceuta y Melilla son diferentes y que no cabe trasladar automáticamente un modelo a otro, considera que la experiencia invita a abrir una reflexión estratégica sobre la gestión de las fronteras con Marruecos.

El presidente de la Comunidad Musulmana subraya que los pasos fronterizos de Beni Enzar y del Tarajal constituyen "un ejemplo evidente" de las dificultades que genera el actual sistema, al asegurar que miles de trabajadores, estudiantes, empresarios, transportistas y familias afrontan largas colas cada día, con el consiguiente coste económico y humano.

En este sentido, destaca que España y Marruecos mantienen una estrecha cooperación en materias como la lucha contra el terrorismo, el control de la inmigración irregular, la seguridad, la gestión de emergencias y el desarrollo económico, una colaboración que, en su opinión, ofrece la confianza necesaria para abordar nuevos debates sobre la gestión fronteriza.

Como propuesta, plantea la creación de un grupo de trabajo integrado por especialistas de ambos países, con la participación de la Unión Europea, para estudiar alternativas que permitan mantener las garantías de control y seguridad al tiempo que faciliten una circulación más ágil de personas y mercancías.

Entre las opciones que considera oportuno analizar figura la posibilidad de concentrar prioritariamente los controles fronterizos en los accesos marítimos y aéreos, complementándolos con sistemas tecnológicos avanzados y mecanismos de cooperación policial. Ahmed Moh aclara que no se trata de una propuesta cerrada, sino de abrir un debate técnico y político sobre soluciones adaptadas a las necesidades actuales.

La Comunidad Musulmana concluye que el acuerdo sobre Gibraltar podría representar el inicio de una nueva forma de entender las fronteras en Europa y el Mediterráneo, por lo que considera que Ceuta y Melilla no deberían quedar al margen de esa reflexión. En palabras de su presidente, las fronteras "pueden seguir siendo espacios de control, pero también pueden convertirse en espacios de encuentro, de crecimiento compartido y de oportunidades para las generaciones futuras".