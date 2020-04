Condenado en Ceuta a pagar 360 euros por publicar un bulo sobre propagación del coronavirus en la prisión

CEUTA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta ha condenado por conformidad a un ceutí de 31 años al pago de una multa de 360 euros a razón de tres diarios durante cuatro meses como autor criminalmente responsable de un delito de injurias por difundir comentarios en Facebook sobre la posible propagación del coronavirus en la prisión de la ciudad autónoma "a sabiendas de su falsedad".

La sentencia, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, aplica al detenido lo previsto y penado en los artículos 208, 209 y 215 del Código Penal al dar por probado que sus entradas en la red social el 6 de abril, "en pleno Estado de Alarma", se hicieron "con intención de perjudicar la reputación de Instituciones Penitenciarias y en especial de los funcionarios que cumplen sus funciones en el Centro Penitenciario de Ceuta".

El condenado publicó literalmente, tal y como recoge el veredicto: "Señores me están yamando gente de la prisión de Ceuta diciéndome k no hay medico y muchos están con fiebre y nadie les hace caso", "señores o los vuelco a decir y no tengo su mentir esty hablando con algunos internor k están muy mal y hablo del modul7 no de otro módulo del modulo7 se k hay gente k tiene familias en otros modulo yo hablo del modulo7 y no kiero dar nombre de lo internos k están mal x sus seguridades".

Según la Guardia Civil, que puso en marcha una investigación bajo el nombre de 'Operación Filfa Ceuta' para encontrar al autor de esas "aseveraciones carentes de veracidad", el "bulo" hizo crecer "considerablemente" las solicitudes de información de los familiares de internos "sobre el estado de los reclusos y la extensión de la pandemia en el interior del recinto".

La condena se ha dictado "sin que concurra circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal" del acusado, que deberá hacer frente también a la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y al abono de las costas procesales.

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ordenó dos semanas después de la declaración del Estado de Alarma a las Fuerzas de Seguridad que priorizasen la persecución de la difusión de "bulos y noticias falsas" a través de redes sociales con personas haciéndose pasar por policías, personal sanitario y otros profesionales de referencia con el fin de "crear pánico y miedo entre la ciudadanía".