Condenado a dos años de cárcel un migrante subsahariano por agredir a un agente de la Guardia Civil en Ceuta

CEUTA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Ceuta ha condenado a dos años de cárcel este domingo a un varón migrante de origen subsahariano por agredir a un agente de la Guardia Civil durante un intento de entrada irregular en la ciudad autónoma a través de la valla.

Los hechos se produjeron en la noche del pasado sábado, en un contexto de presión migratoria y bajo las adversas condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca Emilia, que ha afectado a la zona en las últimas horas.

Según fuentes cercanas al caso, el acusado fue condenado inicialmente a tres años de prisión por un delito de atentado contra agente de la autoridad con empleo de instrumento peligroso y otro delito leve de lesiones. No obstante, al aceptar una sentencia de conformidad, la pena quedó reducida a dos años de cárcel.

De forma paralela, está previsto que se inicien los trámites administrativos para su posible expulsión de España.

El incidente tuvo lugar durante un dispositivo de control fronterizo desplegado por la Guardia Civil para contener varias entradas a nado y saltos a la valla perimetral que separa Ceuta de Marruecos.

En ese operativo, uno de los migrantes atacó "de forma violenta" a un agente utilizando un garfio artesanal, un objeto metálico con capacidad lesiva empleado habitualmente para trepar la valla. El guardia civil resultó herido a consecuencia de la agresión, aunque su vida no corrió peligro.

La jornada estuvo marcada por el fuerte temporal asociado a la borrasca Emilia, que ha azotado la ciudad con lluvias y viento intenso. Al menos una veintena de personas lograron entrar en Ceuta desde el sábado, tanto a nado por la zona de los espigones como mediante saltos a la valla, según datos facilitados por fuentes oficiales.

El PP habla de "absoluta inferioridad numérica y de medios" de la Guardia Civil frente a los migrantes que tratan de entrar irregularmente en Ceuta. En un comunicado, los populares critican la gestión del Ministerio del Interior en la tarea de garantizar la seguridad de los agentes después de la agresión sufrida ayer por uno de ellos.

"Mientras los ataques contra los agentes se recrudecen y se utilizan armas lesivas, el Ministerio del Interior sigue negándose a reforzar las plantillas y a dotar de los recursos necesarios a quienes garantizan la seguridad en la frontera sur de Europa", acusa la formación conservadora.

El PP incide en que la agresión sufrida por un agente se produjo en una jornada en la que el intenso temporal registrado en la zona coincidió con numerosos intentos de entrada a nado por el área de los espigones. "Una situación límite que vuelve a demostrar que Ceuta está desprotegida y que sus agentes trabajan en condiciones inaceptables", insisten los populares.