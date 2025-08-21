Un contingente de bomberos parte desde Melilla para apoyar la extinción de incendios en Castilla y León - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Autónoma de Melilla ha enviado este jueves un contingente integrado por 15 bomberos y cinco vehículos todoterreno hacia Castilla y León, con el objetivo de sumarse a las labores de extinción de los graves incendios que afectan a esta comunidad.

Según ha informado el consejero de seguridad ciudadana, José Ronda (PP), la movilización responde a la petición de ayuda formulada por la Asociación de Bomberos Profesionales, "ante la magnitud de los incendios que azotan distintas zonas del país".

Ronda ha explicado que la participación melillense "se enmarca dentro del dispositivo nacional de respuesta a emergencias, coordinado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León", organismo encargado de activar y desplegar recursos de refuerzo.

El consejero ha indicado que con esta actuación, "Melilla vuelve a mostrar su solidaridad y compromiso con las comunidades en situación de emergencia, aportando tanto capital humano como medios técnicos". "No se trata -ha añadido- de la primera colaboración de este tipo: el pasado año, la Ciudad Autónoma envió 14 bomberos y cuatro vehículos especializados a la Comunidad Valenciana, donde participaron en las operaciones de búsqueda y rescate tras las graves inundaciones provocadas por la dana".

Ha destacado que los efectivos desplazados "cuentan con formación especializada para intervenir en terrenos complicados y trabajar en condiciones extremas, tanto de día como de noche".

Aquella intervención fue reconocida a nivel nacional por la profesionalidad y eficacia del cuerpo de bomberos melillense.

La expedición melillense ha partido la madrugada de este jueves en barco hasta Málaga, donde han sido despedidos por el propio Ronda en el puerto, y desde allí en carretera prosiguen hasta Castilla y León, donde está previsto que estén operativos a partir de las cinco de la tarde.