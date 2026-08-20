CpM reclama una presencia permanente de Frontex en Ceuta y Melilla y un Tratado de Buena Vecindad con Marruecos

Formación de Coalición por Melilla (CpM). - COALICIÓN POR MELILLA (CPM)

MELILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Coalición por Melilla (CpM) ha presentado una moción para su debate en el Pleno en la que reclama una presencia permanente de Frontex en Ceuta y Melilla y un Tratado de Buena Vecindad con Marruecos. El principal partido de la oposición en la Asamblea de la Ciudad Autónoma presidido por Mustafa Aberchan plantea una moción para reforzar los recursos del Estado y de la Unión Europea (UE) en las fronteras y pide abordar la crisis de Ceuta desde el "diálogo, el entendimiento y las vías diplomáticas".

En el documento registrado al que ha tenido acceso Europa Press, la formación política ha expresado su "solidaridad" con la ciudadanía ceutí y su reconocimiento a los profesionales y colectivos que están trabajando para garantizar la seguridad, atender a las personas en situación de vulnerabilidad y preservar la convivencia tras los episodios de presión migratoria registrados en la ciudad hermana.

CpM considera que "Ceuta y Melilla, como fronteras exteriores de la UE, no pueden afrontar de manera aislada las consecuencias derivadas de su situación geográfica y reclama una respuesta estable que combine seguridad, inmigración, protección de menores y recursos sociales".

La formación localista subraya que "la defensa de la seguridad y el orden público debe ser compatible con la protección de los derechos humanos y reclama que cualquier actuación se desarrolle conforme a la legislación española, europea e internacional, con especial atención a los menores y a las personas en situación de vulnerabilidad".

En este sentido, CpM plantea que la respuesta a la situación de Ceuta debe abordarse "con serenidad, responsabilidad y sentido de Estado" y rechaza que estas circunstancias sean utilizadas para la confrontación política.

PRESENCIA PERMANENTE DE FRONTEX

Una de las principales propuestas de la moción es reclamar al Gobierno de España "que impulse ante las instituciones europeas la implantación de una presencia permanente de Frontex en Ceuta y Melilla, con dotaciones estables de personal especializado, medios técnicos y recursos operativos adaptados a las características de ambas fronteras".

CpM considera que la asistencia europea "no debe limitarse a despliegues extraordinarios cuando se produce una crisis, sino que ambas ciudades deberían contar de forma permanente con medios de la agencia europea de fronteras". La formación sostiene que la protección de las fronteras de Ceuta y Melilla constituye también una responsabilidad de la UE al tratarse de fronteras exteriores comunitarias.

La moción de CpM reclama asimismo al Gobierno de España que "impulse mecanismos estables de cooperación y diálogo con los países vecinos y avance hacia un Tratado de Buena Vecindad que permita reforzar la seguridad, la estabilidad fronteriza y las relaciones económicas y sociales".

Según CpM, la experiencia demuestra que las respuestas coyunturales no son suficientes y que Melilla necesita, al igual que Ceuta, una política estable de cooperación basada en "el respeto mutuo, la seguridad compartida y la defensa de los intereses de ambas partes".

La formación defiende además que cualquier controversia relacionada con Ceuta y Melilla sea abordada mediante "el diálogo, el entendimiento y las vías diplomáticas e institucionales, en coordinación con España y la UE, y nunca mediante el uso de la fuerza".

Entre los acuerdos que CpM propone a la Asamblea figura también reclamar al Gobierno central un incremento permanente de los recursos humanos, materiales y económicos destinados a Ceuta y Melilla para garantizar la protección de las fronteras y una atención adecuada de las situaciones sociales derivadas de su condición fronteriza.

La formación reclama además que las instituciones promuevan el máximo consenso político ante situaciones que afecten a la seguridad y la convivencia, evitando, según sostiene, "la utilización partidista de circunstancias especialmente sensibles". CpM reivindica en su propuesta el modelo de convivencia "plural, pacífica y multicultural" de Melilla y rechaza cualquier discurso o actuación que pueda enfrentar a las distintas comunidades de la ciudad.

Finalmente, la moción plantea trasladar los acuerdos al Gobierno de España, al Ejecutivo de Ceuta y a las instituciones de la Unión Europea competentes en materia de fronteras, inmigración, seguridad y protección de menores.

Entre sus once propuestas, CpM incluye expresamente la reafirmación del carácter español de Ceuta y Melilla y de su pertenencia a España y a la Unión Europea, así como el compromiso con la defensa de su integridad territorial, seguridad y derechos como ciudades autónomas españolas.