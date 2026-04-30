Cultura aprueba el reparto de 14,5 millones y crea una Mesa de la Música en Vivo en la Conferencia Sectorial de Melilla

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presidido este jueves en Melilla la Conferencia Sectorial de Cultura - GOBIERNO

MELILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presidido este jueves en Melilla la Conferencia Sectorial de Cultura, donde se ha acordado la distribución territorial de 14,5 millones de euros destinados a comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.

El encuentro, inaugurado junto a la consejera de Cultura de la ciudad, Fadela Mohatar (PP), ha tenido como eje "reforzar la cooperación entre administraciones" y garantizar los derechos culturales de la ciudadanía en todo el territorio, según ha señalado el ministro.

Urtasun ha detallado que del total aprobado, tres millones de euros se destinarán a impulsar la actividad cultural en el medio rural, con el objetivo de dinamizar entornos no urbanos y favorecer oportunidades económicas vinculadas a la cultura. Otros tres millones se dirigirán a proyectos de arte y educación enfocados en la infancia y la juventud, promoviendo la colaboración entre centros educativos y agentes culturales.

La mayor partida, de 8,5 millones de euros, según ha subrayado, irá destinada al sector de la exhibición cinematográfica, con ayudas a salas de cine y medidas para fomentar la creación de audiencias, especialmente en cine comunitario y en lenguas cooficiales.

Además, ha explicado que durante la reunión se ha aprobado la creación de la Mesa Sectorial de la Música en Vivo, un órgano técnico de diálogo entre administraciones y sector cultural que buscará mejorar la sostenibilidad, competitividad y cohesión territorial de esta industria.

UNA POLÍTICA CULTURAL DESCENTRALIZADA

Urtasun ha subrayado que la celebración de la Conferencia en Melilla responde a la voluntad del Ministerio de reforzar una política cultural descentralizada y ha destacado las inversiones realizadas en la ciudad en materia de patrimonio e infraestructuras culturales. Entre ellas, actuaciones impulsadas por el Instituto del Patrimonio Cultural de España y programas como el 2% Cultural.

El ministro también ha defendido el apoyo a las salas de cine como "ecosistemas culturales imprescindibles", recordando iniciativas como el programa de entradas reducidas para mayores y nuevos proyectos educativos para fomentar la cultura cinematográfica entre los jóvenes.

Finalmente, ha valorado la conferencia celebrada en la ciudad española del norte de África, donde ha contado con la presencia tanto física como por videollamada de todos los consejeros de Cultura de todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas, como un "éxito" y ha destacado la colaboración entre el Ministerio y las comunidades autónomas para sacar adelante medidas "de interés común" en el ámbito cultural.