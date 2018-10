La Delegación responde al Gobierno de Melilla que los 6.000 borregos para la pascua islámica pueden pasar

Publicado 03/08/2018 16:05:37 CET

La delegada del Gobierno en Melilla Sabrina Moh (PSOE), tras reunirse con representantes de los partidos de la Asamblea --salvo el PP-- y las asociaciones musulmanas para tratar la polémica por el paso desde Marruecos de 6.000 borregos para la pascua islámica, ha afirmado que, "si la Ciudad Autónoma quiere, se pueden pasar corderos procedentes de Marruecos cumpliendo todos los requisitos" después de tres años en los que se ha prohibido por tras detectarse un brote de fiebre aftosa en países del Magreb.

En su intervención ante los medios de comunicación, Sabrina Moh ha hecho este viernes un llamamiento a la Ciudad Autónoma, gobernada por el PP, dado que si ambas administraciones reman juntas, a su juicio, "esto va a tener una solución rápida, viable y efectiva".

La representante gubernamental ha explicado que la frontera está perfectamente prevista y el punto de control listo para poder pasar corderos a partir del día 7 de agosto.

"Solo falta la colaboración de la Ciudad", ha insistido y, por eso, ha instado al que el Ejecutivo local autorice el matadero o centros de concentración, para que con esa autorización cualquier persona, siguiendo las instrucciones recogidas en la Orden Ministerial, pueda pasar los corderos.

También ha recordado que modificaron la Orden Ministerial para abrir el abanico de posibilidades para traer corderos, incluyendo además del cebadero y a los ganaderos a cualquier persona física, previa autorización. Y, en vista de que el propio presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda (PP), públicamente ofreció la colaboración de la Ciudad, también se ha incluido el matadero municipal dentro de dicha Orden Ministerial como punto de sacrificio del animal.

NO HUBO AMENAZAS

En su intervención, Moh ha hecho hincapié en que tanto la Delegación como Ciudad colaboren en aras de solucionar el problema dado que" los ciudadanos quieren una solución y estamos aquí para eso y no para lanzar titulares".

Llegados a este punto, ha recordado que Imbroda habló de diálogo y de hacer una reunión. "Alguien tenía que tomar la iniciativa y en vista de que nadie lo hacía, hemos decidido hacerlo desde aquí", ha explicado Moh, que también se ha mostrado abierta a cualquier otro tipo de encuentro a la que la quieran invitar, en referencia a las declaraciones que ha hecho Imbroda en este sentido. "Pero que no quede solo en titulares de periódicos, que se materialicen", ha pedido.

A preguntas de los periodistas, la delegada se ha referido a las acusaciones vertidas por la Consejera de Presidencia, Paz Velázquez (PP), que ha asegurado haber recibido amenazas de Moh "con una avalancha en Sanidad de solicitudes para el matadero" si no cedía terrenos públicos. "Las amenazas no son mi forma de proceder, sí hubo una conversación telefónica que yo le hice hace unos dos días, en la que le emplacé a que colaborase en el tema del registro de centros de concentración temporal de animales, porque la opción de ceder un terreno a Delegación no es una opción viable y me parecía injusto engañar a la ciudadanía", ha explicado.

"Sí que mostré mi colaboración para que, si así lo deseaban, yo podía hacer de enlace y contactar con asociaciones y entidades para poder gestionar este terreno y dar una solución real", ha reconocido, pero ha dejado claro que en ningún momento se produjo ninguna amenaza a la Consejera. "Entiendo que hay unas elecciones el próximo 26 de mayo y que cada uno tenga que ganarse un puesto en la lista como crea conveniente", ha apuntado.

La delegada ha explicado que se está en tiempo y forma para habilitar los espacios. "Mañana mismo, las carpas que dicen que van a poner, las ponen con un código de Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), y pueden ser un centro de concentración animal, por lo que hay tiempo de sobra", ha señalado.

Por último, también ha desmentido que se haya cesado a ningún veterinario en la Delegación, "sino que simplemente se ha cubierto una plaza por los métodos correspondientes".