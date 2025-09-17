La delegada de Ceuta anima a los empresarios a retomar las expediciones por la aduana comercial

Archivo - Imagen de archivo de agentes y vehículos de la Guardia Civil en las inmediaciones de la frontera del Tarajal antes de la tercera prueba piloto de la futura aduana comercial entre España y Marruecos, en 2023, en Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Ceuta, liderada por la socialista Cristina Pérez, ha animado a los empresarios de la ciudad autónoma a solicitar expediciones comerciales a través de la aduana comercial con Marruecos, cuya actividad ha permanecido paralizada estos meses con motivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE).

El país vecino justificó la suspensión de la actividad aduanera en el incremento de vehículos que cruzan la frontera debido a la operación que se prolongó entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

La institución ha trasladado a Europa Press que la reanudación de la normalidad en la aduana depende de que los comerciantes vuelvan a pedir los permisos necesarios para efectuar las importaciones y exportaciones.

La delegada del Gobierno sobre el verano matizó que su inactividad obedecía a un movimiento preventivo coyuntural adoptado por las autoridades marroquíes por la OPE.

"Una vez acabada la Operación Paso del Estrecho, entendemos que no habrá inconveniente ninguno en que se hagan expediciones comerciales (*) Eso ya no depende de la Delegación, sino de la actuación que hagan los empresarios, que, evidentemente, podrán organizar las expediciones comerciales que tengan por conveniente", afirmó.

La clase empresarial ha manifestado su descontento con las condiciones de apertura de la aduana, cuya primera expedición comercial se produjo el 11 de febrero. "Las condiciones en las que se abrió esa aduana no son las más favorables para que nadie emprenda un negocio y los que han realizado expediciones están parados en la actualidad", ha afirmado la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos.

Campos se queja de la falta de claridad por parte del Gobierno marroquí con respecto a la aduana, lo cual termina por disuadir a los empresarios ceutíes de animarse a solicitar expediciones.

"Difícilmente va a invertir en una línea de negocio donde las reglas del juego no están claras", ha expresado. "Si estamos viendo que Marruecos no cumple el régimen de viajeros, en contra de lo que sucede en todas las fronteras del mundo, imagínese lo que supondría invertir miles de euros en mercancía para que al final sea imposible su traslado por la aduana", ha rematado.

Desde su apertura el pasado mes de febrero, la actividad de la aduana comercial entre Ceuta y Marruecos ha sido baja. Los empresarios se han quejado en numerosas ocasiones de que las trabas burocráticas dificultan la tarea de efectuar las expediciones.

"La apertura de la aduana comercial fue un tema político que en términos económicos prácticamente no ha tenido ninguna incidencia en Ceuta: por eso pensamos que son los políticos quienes deben emitir las opiniones", expresó Arantxa Campos en julio.