El delegado del Gobierno en Ceuta reconoce la sobreocupación de los recursos de acogida de migrantes

Varias personas a la salida del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), a 17 de febrero de 2026, en Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press

CEUTA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha reconocido este miércoles que la capacidad del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) "está por encima de lo que debería" ya que se producen "nuevas entradas diarias". Ha asegurado que para el Gobierno "es una prioridad" agilizar las reubicaciones hacia otras comunidades autónomas.

"Seguimos recibiendo nuevas entradas diarias, por lo que mantener el equilibrio entre llegada y reubicación es una gestión compleja que requiere respuesta permanente", ha admitido Triano durante su primera comparecencia pública desde que asumió el cargo, el 10 de febrero.

El delegado ha asegurado que la administración está "trabajando intensamente para gestionar traslados a la península que permitan mejorar las condiciones y garantizar la atención digna a todas las personas".

A cargo de los trabajos de reubicación están los Ministerios del Interior y de Migraciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Delegación. Todos ellos, según ha destacado, actúan "con esfuerzo y dedicación extraordinarios".

El CETI, con 512 plazas como máximo, acoge actualmente a más de 800 personas, según fuentes del interior del centro. Desde el 2 de enero se ha producido al menos una salida a la semana. En total, han abandonado la ciudad casi 500 usuarios para partir hacia otros territorios.

Pero los nuevos ingresos son diarios, como ha reconocido el delegado y la sobreocupación dificulta que las condiciones de acogida sean las óptimas. "No podemos permitir que la gente esté en espacios no habilitados como garajes o salones, aunque sea de forma temporal. Nuestro compromiso es lograr soluciones rápidas y eficientes", ha afirmado Pérez Triano.

El delegado ha destacado la importancia de mantener un diálogo fluido con todos los actores institucionales y sociales implicados, incluidas las organizaciones de trabajadores del CETI, las asociaciones de defensa de derechos humanos y las administraciones locales.

"La gestión de esta situación no es solo una responsabilidad del Gobierno, sino que requiere la implicación de todos los sectores. Ceuta merece respuestas claras, humanas y eficaces", ha afirmado.

Según Pérez Triano, la Delegación del Gobierno está dispuesta a informar periódicamente sobre la evolución de la situación migratoria, los traslados organizados y las actuaciones coordinadas con los ministerios competentes. Esto rompe con la dinámica de la institución antes de su llegada, cuando no ofrecían datos sobre entradas o ingresos en el CETI.

"Queremos transparencia y compromiso con la justicia social y la legalidad, garantizando al mismo tiempo la seguridad y el bienestar de ciudadanos y migrantes", ha expresado.