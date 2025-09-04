Desarticulada en Melilla una red de estafas online, saldada con dos detenidos en Alicante y Tarragona

MELILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado un entramado de estafas por internet que se inició en Melilla y que operaba en distintas provincias españolas y en el extranjero. La investigación se ha saldado con la detención de dos personas en Alicante y Tarragona, acusadas de participar en un fraude que alcanzó casi 9.000 euros

Según ha informado un portavoz de la jefatura Superior de Policía Melilla, el caso comenzó el pasado mes de abril, cuando un vecino de Melilla denunció haber sido víctima de una estafa tras realizar varias transferencias bancarias que sumaban 8.986,45 euros.

El engaño, ha añadido la citada fuente, se articulaba a través de anuncios falsos de inversión que redirigían a los usuarios a una aplicación fraudulenta "diseñada para aparentar ser una plataforma financiera fiable".

El portavoz ha destacado que las víctimas, convencidas de estar invirtiendo en un producto legítimo, acababan transfiriendo dinero a cuentas abiertas en entidades bancarias de España, Portugal e Italia. En este caso, el denunciante realizó tres movimientos que acabaron en manos de los integrantes de la red.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Melilla asumió la investigación, en coordinación con la Unidad de Delitos Tecnológicos, ha resaltado la citada fuente. Tras meses de rastreo, "los agentes lograron identificar a los beneficiarios de las transferencias fraudulentas, lo que condujo a la colaboración con las brigadas de Policía Judicial de Alicante y Tarragona, donde residían algunos de los titulares de las cuentas receptoras".

Fruto de esta cooperación policial se procedió a la detención de dos personas, presuntamente implicadas en el entramado. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones para desarticular por completo la red, ha concluido el portavoz policial.