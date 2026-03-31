Cae el 'narcoarquitecto' cuya red introducía hachís en Ceuta desde Marruecos a través de túneles

CEUTA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado y detenido en Marruecos al presunto 'narcoarquitecto' y responsable del narcotúnel hallado en Ceuta el domingo, 29 de marzo, así como del primer narcotúnel encontrado el pasado año. Además, en el marco de una operación contra la "red de redes de hachís", los agentes desarrollaron varias fases que dieron su comienzo en febrero de 2025 y que han permitido identificar al segundo líder en Ceuta, el dueño de toda la droga intervenida.

En una nota remitida a los medios, efectivos de la Policía Nacional han precisado que en la provincia ceutí era donde se negociaban los envíos y se cerraban los acuerdos de esta organización criminal que poseía la capacidad de "mover grandes cantidades de hachís hacia la península y Europa.

De esta forma, los dispositivos de vigilancia han permitido identificar a la cúpula del entramado criminal responsable de la posesión de más de 17 toneladas de droga intervenida, casi millón y medio de euros en efectivo (1.430.000 euros), quince vehículos de lujo y 66 equipos de comunicación.

Según ha concretado la Policía Nacional, los responsables operaban a través de una "compleja infraestructura subterránea" destinada a introducir "toneladas de estupefaciente en nuestro país". En concreto, la segunda instalación cuenta con un acceso camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones, con tres niveles --pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar fardos y una línea final hacia Marruecos--, y un sistema de raíles, vagones, poleas, y grúas "para mover palets de hachís".

En esta línea, los agentes han precisado que en esta 'narcodespensa' ideada por el 'patrón de los túneles' se preparaban y almacenaban los fardos para subirlos gracias a un sistema de grúas y poleas. Posteriormente, el laberinto "propio de una mina" estaba "perfectamente estructurado" y su localización, bajo una nave industrial, posibilitaba el traslado de la droga "sin contacto visual directo entre los participantes del alijo".

En suma, la investigación contó con un "amplio operativo en el que más de 250 agentes ejecutaron 29 entradas y registros en domicilios de Ceuta, Marbella (Málaga), Villablanca (Huelva), Los Barrios (Cádiz) y Pontevedra, donde se han aprehendido otros 228 kilos e hachís adicionales y 88 de cocaína en un trastero. De este modo, esta investigación bajo la tutela del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 y la Fiscalía de Ceuta se ha saldado con un total de 27 detenciones