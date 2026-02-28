Descubren 300 teléfonos móviles sin declarar en el Puerto de Melilla ocultos en un coche procedente de Motril (Granada)

Imagen de los teléfonos móviles intervenidos por la Benemérita. - GUARDIA CIVIL

MELILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido en el Puerto de Melilla un total de 300 teléfonos móviles que eran transportados sin declarar en el maletero de un vehículo que desembarcaba de un buque procedente de Motril (Granada).

Según ha informado un portavoz de la Comandancia melillense, los agentes del Resguardo Fiscal del Estado, actuando bajo la dependencia funcional del Administrador de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria, localizaron los terminales durante el control realizado el en el desembarque de un barco que llegaba desde el citado municipio granadino.

Aunque el conductor manifestó no tener "nada que declarar", tras el análisis de riesgos en el ámbito fiscal, los agentes procedieron a la inspección de un turismo nacional ocupado por una sola persona.

El registro del habitáculo y del maletero permitió localizar 15 cajas de cartón cerradas y embaladas. En su interior se hallaron 300 teléfonos móviles nuevos de la marca Samsung, con un valor estimado de 28.800 euros.

Según las mismas fuentes, la finalidad del conductor era presuntamente evadir las obligaciones aduaneras por la importación de mercancías de lícito comercio.

El conductor, un varón residente en Melilla, ha sido denunciado por una infracción a la Ley 58/2003, General Tributaria, por portar mercancía no declarada a efectos de su despacho aduanero. La mercancía intervenida ha quedado a disposición de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de la ciudad.

El portavoz policial ha destacado que la actuación se enmarca en los controles aleatorios y selectivos de vehículos que se llevan a cabo en el recinto portuario.