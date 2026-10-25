Detenido en Melilla por agredir a su expareja, entrar en una vivienda y atacar a un policía

Imagen de una intervención de la Policía Local de Melilla. - POLICÍA LOCAL DE MELILLA

MELILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Melilla ha detenido a un hombre como presunto autor de delitos de violencia de género y atentado contra agente de la autoridad, entrar en una vivienda cuando intentaba huir de la Policía y atacar a uno de los agentes.

Según ha informado un portavoz de la Consejería de Seguridad Ciudadana, una patrulla uniformada que realizaba labores de vigilancia fue requerida por varios viandantes que habían escuchado a una mujer solicitar auxilio. A su llegada, los agentes encontraron a la mujer visiblemente asustada y observaron cómo un hombre accedía apresuradamente al portal de un inmueble cercano.

El portavoz policial ha detallado que la víctima explicó que tenía vigente una orden de alejamiento contra su expareja y relató que, tras mantener una conversación con él, la situación se había vuelto tensa y el hombre la había agarrado por los brazos y zarandeado, lo que la llevó a pedir ayuda a gritos.

Ante estos hechos, los policías iniciaron las gestiones para localizar al presunto agresor y solicitaron la colaboración de efectivos de la Policía Nacional. Durante las comprobaciones en el inmueble, una segunda mujer pidió ayuda desde una ventana. Según la información facilitada por la Policía Local, el individuo presuntamente había accedido a su vivienda saltando desde la azotea al patio interior de la casa, incurriendo en un posible delito de allanamiento de morada.

La citada fuente ha explicado que la propietaria manifestó que necesitaba ayuda porque el hombre la retenía contra su voluntad. Los agentes observaron entonces cómo el sospechoso trataba de introducirla de nuevo en el interior de la vivienda para impedir que continuara pidiendo socorro.

Ante la situación, ha añadido el portavoz policial, los policías accedieron al domicilio para auxiliar a la mujer. Una vez dentro, el hombre arremetió presuntamente contra uno de los agentes, al que empujó contra una pared y causó lesiones que requirieron asistencia médica.

Finalmente, los efectivos consiguieron reducir y detener al sospechoso, al que informaron de los motivos de su arresto y de los derechos que le asistían. Las dos mujeres han sido atendidas tras la intervención policial. La primera fue trasladada a un centro médico por las lesiones que presentaba en los brazos y el estado de nerviosismo en el que se encontraba. La segunda también recibió asistencia después de manifestar que tenía heridas en las piernas.

Además, durante su traslado en el vehículo policial, el portavoz de la Consejería de Seguridad Ciudadana ha destacado que el detenido "profirió amenazas contra los agentes y propinó patadas desde el interior del coche patrulla, ocasionando daños en una de las puertas traseras".