Detenido en Melilla un fugitivo reclamado por Francia por un tiroteo con un muerto y dos heridos en Toulouse

Un agente de la Policía Nacional en el Puerto de Melilla. - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un fugitivo reclamado por las autoridades judiciales de Francia por su presunta implicación en un tiroteo ocurrido en la vía pública en el que una persona falleció y otras dos resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

Según ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía, la intervención se produjo el pasado 5 de abril de 2026 en el filtro de vehículos del puerto de Melilla, que conecta por vía marítima con Málaga, Almería y Motril (Granada). Durante un dispositivo rutinario de verificación documental, los agentes identificaron al sospechoso y, tras las comprobaciones en las bases de datos policiales, confirmaron que sobre él pesaba una requisitoria internacional en vigor para su búsqueda, detención y extradición.

La citada fuente ha detallado que el detenido tenía activa una Orden Europea de Detención y Entrega por delitos graves cometidos en Toulouse (Francia). De acuerdo con la información facilitada por las autoridades judiciales francesas, los hechos se remontan a septiembre de 2024, cuando el arrestado presuntamente participó en un tiroteo en la vía pública que se saldó con un fallecido y dos heridos, uno de ellos en estado grave.

Según el portavoz policial, la investigación ha permitido vincular al sospechoso con el crimen mediante diversos indicios, entre ellos pruebas técnicas, la identificación de los vehículos utilizados en la huida y datos de telefonía que lo sitúan en el lugar y en el momento de los hechos.

Por último, ha destacado que la actuación ha sido posible gracias a la coordinación policial internacional y al intercambio de información entre cuerpos de seguridad a través de organismos como Europol e Interpol.

Tras su detención, el individuo ha sido trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial en Melilla, a través de la Audiencia Nacional en Madrid, que se encargará de tramitar el correspondiente procedimiento de extradición a Francia.