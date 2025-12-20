Detenido en Melilla un hombre acusado de colocar dispositivos en los coches de su exmujer para conocer sus movimientos

Dispositivo de localización de vehículo. - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en Melilla después de que se descubriera que presuntamente había instalado dispositivos de localización en vehículos que solía utilizar su excónyuge y su hermana para conocer sus movimientos siempre que conducía estos coches, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de Policía.

El hallazgo se ha producido después de que una hermana de la víctima presentase una denuncia en dependencias policiales aportando dos objetos extraños que había encontrado adheridos, uno en su propio vehículo y otro en el coche de la afectada.

Según ha apuntado la citada fuente, esta última se había separado de su marido hacía algo más de un año y denunciaba que "se lo encontraba de manera reiterada en numerosos lugares, tanto en Melilla como en Marruecos, sin explicación aparente".

La investigación fue asumida por agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior, en estrecha colaboración con la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), que activó de forma paralela medidas preventivas de seguridad ante la posible situación de riesgo. "Los especialistas realizaron un exhaustivo análisis técnico de los dispositivos con el fin de determinar su funcionamiento y procedencia", ha subrayado el portavoz.

Los investigadores constataron que los aparatos estaban "diseñados específicamente para la localización y seguimiento de objetos personales mediante tecnología de transmisión de datos de baja energía de forma inalámbrica".

Este sistema, ha añadido, que no utiliza GPS ni otros mecanismos de alto consumo, "permite maximizar la autonomía de la batería aprovechando la conexión con teléfonos móviles cercanos de una determinada marca, que actúan como nodos de retransmisión de la información".

ADHERIDOS CON SILICONA

Tras una compleja y minuciosa investigación, los agentes lograron identificar al titular de ambos dispositivos, "resultando ser el excónyuge de la mujer vigilada, tal y como se sospechaba inicialmente". Presuntamente, el detenido habría fijado los dispositivos con silicona en los bajos de los dos vehículos que su excónyuge utilizaba habitualmente, lo que le permitía rastrear sus desplazamientos en tiempo real.

El portavoz de la Jefatura Superior ha destacado que, una vez recibido el informe técnico del Grupo de Delitos Tecnológicos, la UFAM procedió a la detención del presunto autor por un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.

"Aunque la víctima manifestó no haber sufrido agresiones físicas, sí denunció haber padecido malos tratos psicológicos continuados", ha indicado también la citada fuente.

Así, ha subrayado que, según su testimonio, "desde que finalizó la relación le ha resultado imposible rehacer su vida, ya que se encontraba de forma constante con su exmarido allí donde se desplazaba, una situación que le generó una profunda desazón y un grave malestar emocional, además de una vulneración evidente de su privacidad y un riesgo para su integridad personal".