Detenidos tres presuntos yihadistas en Melilla en la tercera operación antiterrorista en la ciudad en este año 2025

Archivo - Imagen de archivo de la Jefatura de Policía de Melilla - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MELILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha realizado este miércoles una operación antiterrorista en Melilla que se ha saldado con la detención de tres presuntos yihadistas, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior.

Se trata de la tercera actuación de este tipo que tiene lugar en nuestra ciudad en este año 2025 después de una primera intervención desarrollada el pasado 29 de enero, en la que el mismo cuerpo de seguridad detuvo a otras dos personas, a una de las cuales la Audiencia Nacional le decretó el ingreso en prisión y otra su libertad, y una segunda el 12 de marzo que se saldó con la detención de un presunto yihadista.

La operación de este miércoles ha sido llevada a cabo por agentes que han llegado desde Madrid con el apoyo de sus compañeros en Melilla, en una operación coordinada por la Comisaría General de Información del Ministerio del Interior.

La Policía Nacional ha procedido a la detención de tres individuos este miércoles, dos hombres y una mujer, por su presunta participación en delitos relacionados con el terrorismo yihadista, todo ello en el marco de una investigación dirigida por la Audiencia Nacional.

Los arrestados han sido conducidos a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía con un fuerte despliegue policial y cuyo traslado a Madrid está previsto vía aérea para ser puesto a disposición judicial.

Antes de las tres operaciones antiterroristas ejecutadas en lo que llevamos de año 2025, anteriormente hubo una el 19 de noviembre de 2024. Melilla fue ese día escenario una operación antiterrorista. La acción resultó en la detención de un presunto yihadista y realización de registros en dos viviendas como parte de la operación.

Previamente, el pasado 22 de octubre, de nuevo agentes de la Policía Nacional de Madrid con apoyo de sus compañeros de Melilla detuvieron a otros dos presuntos yihadistas en puntos distintos de la ciudad, uno de ellos menor: un joven que aún no había cumplido los 18 años de edad. En aquella ocasión, la Comisaría General de Información junto a la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Melilla realizaron tres registros domiciliarios.