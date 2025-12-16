Dispositivo especial en Melilla para trasladar en un día a la mitad de pacientes del Hospital Comarcal ante su cierre

Dispositivo para trasladar a los pacientes del Hospital de Melilla que cierra próximamente tras 35 años en activo - POLICÍA LOCAL DE MELILLA

MELILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 50 por ciento de los pacientes ingresados en el Hospital Comarcal ha sido evacuado este martes al nuevo Hospital Universitario de Melilla (HUME), en el que han participado todos los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad del Estado, ante el inminente cierre del centro sanitario inaugurado hace 35 años.

Según ha informado este martes una portavoz del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, el traslado de pacientes comenzó a las 8,00 horas y "se está desarrollando con normalidad, seguridad y conforme a la planificación diseñada desde hace meses por el Ingesa". A las 8,11 horas se produjo el primer traslado al HUME y, desde primera hora de la mañana, "se han atendido diversas urgencias directamente en el nuevo hospital, un total de 19 al inicio de la jornada, todas ellas gestionadas con rapidez y eficacia.

La portavoz ha detallado que el traslado de las unidades de Pediatría y Neonatología "se encuentra completado al cien por cien", al igual que el área de Obstetricia, "con todos los pacientes correctamente atendidos ya en el nuevo hospital".

Asimismo, ha apuntado que el Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal "ha quedado vacío de pacientes a las 14,00 horas", una vez finalizada la asistencia a las personas que se encontraban en esta unidad en el momento de la apertura de Urgencias en el HUME.

A esa misma hora, el Hospital Universitario de Melilla contaba con 45 pacientes ingresados y había atendido a más de 40 personas en su servicio de Urgencias desde el inicio del operativo, lo que, según Ingesa, "evidencia la plena capacidad asistencial del nuevo centro desde sus primeras horas de funcionamiento".

La portavoz sanitaria ha indicado que está previsto que a primera hora de la tarde se proceda también al cierre de la Unidad de Traumatología del Hospital Comarcal, una vez completado el traslado de todos sus pacientes, al igual que el servicio de Urgencias, ya reubicado en el Hospital Universitario. "En el antiguo centro permanecen todavía 28 pacientes, cuya situación está siendo supervisada de forma continua por los equipos sanitarios conforme a los protocolos de seguridad establecidos" ha especificado.

A lo largo del día está previsto el traslado programado de más de 75 pacientes, comenzando por aquellos con mayor complejidad clínica, siguiendo los protocolos "para garantizar la continuidad asistencial y la seguridad durante todo el proceso".

En cuanto al área de Paritorio, "el Hospital Comarcal ya no alberga ninguna paciente". El último parto tuvo lugar durante la noche del lunes y tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados este martes al Hospital Universitario, donde continúan recibiendo atención especializada. "Se trata del último nacimiento registrado en el centro, que cerrará sus puertas próximamente tras décadas de servicio a la ciudadanía melillense" ha señalado la portavoz, sobre un Hospital Comarcal de Melilla que fue inaugurado en el año 1990 y cuyas instalaciones ha sido solicitada por el Gobierno local (PP) para uso universitario y de investigación, sin obtener respuesta del Ministerio de Sanidad hasta el momento.

Desde el Ingesa se ha destacado la profesionalidad, implicación y esfuerzo del personal sanitario y no sanitario, así como la excelente coordinación entre los distintos servicios. Asimismo, se ha recordado que la plantilla se ha reforzado con la incorporación progresiva de 124 nuevos profesionales sanitarios durante las últimas semanas, lo que ha permitido afrontar el traslado con mayores garantías.

El organismo también ha agradecido la colaboración de Cruz Roja, los Agentes de Movilidad y la Policía Local de Melilla, "cuya labor ha sido clave para garantizar la fluidez del tráfico y la seguridad, logrando que los desplazamientos tengan una duración aproximada de tres minutos".

El operativo continuará a lo largo del día conforme al calendario previsto, "manteniendo los estándares de calidad y seguridad del sistema sanitario público". El director gerente del Área Sanitaria de Melilla, Alberto Romero, coordina el dispositivo desde el equipo de control, junto a la Dirección, Subdirección de Gestión y los responsables médicos y de Enfermería del Área Sanitaria.