El Ejército homenajea al legionario ceutí fallecido en Adamuz con una capilla ardiente y un acto militar en su ciudad

El acuartelamiento García Aldave en Ceuta, sede de la IV Bandera del Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, acoge este viernes la última despedida de Álvaro García Jiménez, enfermero militar ceutí que falleció en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

La capilla ardiente se ha abierto a la ciudadanía a las 17,00 horas, cuando la Comandancia General de la ciudad autónoma ha permitido la entrada de los medios de comunicación solo por cinco minutos. El homenaje al legionario fallecido durante la tragedia que se ha cobrado la vida de 45 personas continuará este sábado. El Ejército ha preparado un acto militar que tendrá lugar también en el acuartelamiento García Aldave, donde el joven prestaba servicio.

El Ejército de Tierra fue la primera institución en presentar públicamente sus condolencias tras la confirmación de la muerte del ceutí, el pasado jueves a primera hora de la tarde. "En nombre del Ejército de Tierra trasladamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y allegados del capitán enfermero Álvaro García Jiménez, destinado en el Duque de Alba 2º de la Legión en Ceuta y que falleció en el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Descanse en paz. Nuestro apoyo y cercanía en estos momentos de dolor", difundieron a través de su cuenta de X a las 16,37 horas.

El ceutí, de 32 años, viajaba en uno de los vagones junto a una compañera del Ejército, también enfermera militar, una joven rondeña (Málaga) destinada en la base de La Legión de Viator, que permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital andaluz.

Álvaro García nació en Ceuta, donde cursó sus estudios de Enfermería, en el Campus Universitario de la Universidad de Granada (UGR) en la ciudad autónoma. Tiempo después se unió al Ejército como enfermero militar, destinado en el Tercio Duque de Alba 2º de La Legión.

El Colegio de Enfermería de Ceuta se sumó este jueves al aluvión de condolencias enviadas por las autoridades de la ciudad. También el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo ministerial del que depende la sanidad ceutí y para el que trabajaba la madre del fallecido.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del hijo de una compañera de esta Dirección Territorial en el trágico accidente ferroviario ocurrido recientemente. Queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, y acompañar a nuestra compañera en estos momentos de profundo dolor", expresaron desde la institución.

También la Ciudad Autónoma trasladó, en nombre del presidente, Juan Vivas, su pésame a la familia, a la Comandancia General de Ceuta, al Tercio y a sus allegados. La Delegación del Gobierno transmitió su "profundo dolor" por la noticia.