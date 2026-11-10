La Escuela Infantil Juan Carlos I de Ceuta comienza una etapa educativa de la mano de Cavall de Cartró, filial de Clece

Pasillo de la Escuela Infantil Juan Carlos I de Ceuta. - CLECE

CEUTA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Infantil Juan Carlos I abre sus puertas para este nuevo curso de la mano de Cavall de Cartró, filial de Clece especializada en el ámbito educativo. El centro, dependiente del Ministerio de Educación, atiende actualmente a 135 menores de entre cuatro meses y tres años, consolidándose como "uno de los principales recursos educativos para las familias ceutíes".

La escuela dispone de un total de 142 plazas distribuidas en nueve aulas adaptadas a las diferentes etapas del primer ciclo de Educación Infantil, según ha precisado Clece a través de una nota. Para la prestación del servicio, la escuela cuenta con una plantilla formada por 25 trabajadores, integrada por personal educativo, administrativo, de cocina, limpieza, mantenimiento y conserjería.

Con el inicio de esta etapa educativa, se han desarrollado distintas actuaciones de acondicionamiento y mejora de las instalaciones. Las obras han incluido la pintura integral del edificio, labores de jardinería y adecuación de los espacios exteriores, así como la renovación y reorganización de diversos elementos de los patios. A todo ello se suman diferentes acciones que han conseguido perfeccionar la fachada y el acceso al centro.

La nueva dirección del centro asume la coordinación de este equipo en una etapa marcada por la continuidad de los servicios que presta la escuela y el desarrollo del proyecto educativo, basado en el método 'Palmas Palmitas', de la editorial Edebé, y complementado con propuestas diseñadas por el propio equipo docente. Además, la organización de las clases incorpora distintos espacios de actividad que favorecen "el juego, la experimentación y el aprendizaje a través de la exploración del entorno".

Junto a la atención educativa, la escuela ofrece diversos servicios complementarios dirigidos a facilitar la conciliación de las familias. Entre ellos se encuentran servicios diarios como el aula matinal y el aula vespertina, además del comedor. Durante la jornada, los menores disponen de desayuno, tentempié de media mañana y comida, elaborada diariamente en las instalaciones del centro por el equipo de cocina.

En suma, la Escuela de Educación Infantil Juan Carlos I se incorpora así a los servicios gestionados por Clece y filiales en la ciudad autónoma, sumándose a otros contratos como el Servicio de Ayuda a Domicilio del Imserso, el Centro de Mayores, la residencia del campus universitario y diversos servicios de limpieza y mantenimiento. El conjunto de estas actividades emplea actualmente a alrededor de 300 profesionales de la compañía en Ceuta.