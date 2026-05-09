Feijóo se compromete a "desclasificar todos los documentos" sobre la regularización de migrantes si llega a presidente

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Ceuta. - EUROPA PRESS

CEUTA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este sábado en Ceuta el compromiso de "desclasificar todos los documentos" sobre la regularización extraordinaria de migrantes "en la primera semana de Gobierno" si tiene "la ocasión de llegar" a la Presidencia de España.

"Abriremos los cajones y los españoles sabrán por qué y para qué se ha hecho y se está haciendo todo esto", ha afirmado el popular durante un acto dedicado a celebrar el Día de Europa en la ciudad autónoma.

"Aprobar la regularización masiva de irregulares contra la voluntad de los españoles, contra lo votado en las cortes, y contra el criterio de Europa es una irresponsabilidad histórica. Pero alegar secreto de estado para ocultar el alcance es una tomadura de pelo que yo no pienso tolerar", ha dicho Feijóo.

El líder del PP ha hecho alusión al reciente anuncio realizado por el Gobierno nacional en respuesta parlamentaria sobre la declaración de los documentos en torno a la regularización extraordinaria de migrantes como "secretos o reservados".

"Por supuesto, me comprometo a desclasificar, si tenemos ocasión de llegar al Gobierno, en la primera semana de gobierno, todos los documentos sobre la regularización de un millón de irregulares", ha manifestado en el evento celebrado junto a 22 eurodiputados del PP.

Durante su discurso, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado nueve compromisos de cara a su posible elección como próximo presidente del Gobierno. Entre ellos, "garantizar la convivencia" velando por la "seguridad".

El presidente del PP ha asegurado apostar por la "Inmigración legal", "porque ni la ilegalidad puede generar derechos, ni se puede premiar el desorden, ni se puede comprometer la seguridad de los migrantes regulares y del conjunto de los españoles".

Esto último es, según Feijóo, "exactamente lo contrario a la política migratoria del Gobierno", que, para él, "lo único que ofrece es inseguridad y descontrol". "Inseguridad, porque se le sigue diciendo a la gente que echarse al mar o saltar una valla es una buena manera de entrar en España. Y descontrol porque, a día de hoy, seguimos sin saber cuántos centenares de 1000 de personas se van a beneficiar de la regularización y en qué condiciones", ha criticado.