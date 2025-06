Feijóo considera una "farsa" la visita de Pedro Sánchez a Melilla "porque no inauguró un nuevo hospital sino unas obras"

MELILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "un poco de respeto para la sanidad de Melilla" y ha calificado de "farsa" la reciente visita del jefe del Ejecutivo a la ciudad autónoma. Según Feijóo, lo que Sánchez presentó el pasado lunes 2 de junio como la inauguración del nuevo Hospital Universitario de Melilla fue en realidad "la visita a unas obras", ya que el centro sanitario aún no cuenta con camas, ni Unidad de Cuidados Intensivos, ni servicio de Urgencias ni los profesionales necesarios para su funcionamiento.

En un mitin en Melilla 48 horas después de la visita de Pedro Sánchez, Núñez Feijóo ha recordado su etapa como director general del Instituto Nacional de la Saludo (Insalud): "Me he dedicado diez años a gestionar la sanidad pública en este país. Sé de lo que hablo. Lo que ha hecho el Gobierno en Melilla no es inaugurar un hospital. Es una falta de respeto", ha afirmado.

Feijóo ha criticado que "el Gobierno solo gestiona dos hospitales en toda España: el de Ceuta y el de Melilla, y son los peores atendidos". Ha asegurado que ambos presentan las mayores listas de espera quirúrgica, diagnóstica y de consultas externas del país, y denunció el abandono del equipamiento del nuevo hospital: "Tenemos un robot Da Vinci embalado desde 2023 y todavía no está en uso".

Durante su intervención, el presidente del PP ha hecho hincapié en que la sanidad no se defiende con "inauguraciones vacías", sino con profesionales, especialidades, incentivos reales y planificación: "La sanidad se defiende con rigor, no con bromas ni propaganda. No hay derecho a que Melilla esté como está".

Feijóo se ha comprometido a no visitar Melilla como presidente del Gobierno sin un plan sanitario integral: "Tendremos un plan para el hospital, para la atención primaria, para las urgencias, para las especialidades".

Más allá del eje sanitario, Feijóo ha aprovechado su presencia para agradecer el respaldo de los afiliados del PP melillense -que ya rondan los 4.000- y expresó su orgullo por visitar una ciudad "española y europea", ejemplo de "convivencia, pluralidad y apertura". Alabó también la figura del presidente regional del PP, Juan José Imbroda, a quien definió como "uno de los grandes políticos de España".

Feijóo ha subrayado que en su tercera visita a Melilla como líder del PP nacional percibe en las calles un sentimiento generalizado de "rabia, frustración y cansancio" ante lo que considera el "peor Gobierno que ha tenido España desde la democracia".

El popular ha concluido su intervención con un mensaje de esperanza: "Vamos a transformar esa rabia en ilusión. Vamos a construir una España mejor. Y Melilla merece formar parte de esa España".