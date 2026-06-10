Fiscalía pide diez años de cárcel para un médico de Ceuta por una presunta agresión sexual

CEUTA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide diez años de prisión para un médico de Ceuta por un presunto delito de agresión sexual con acceso carnal contra una mujer que acudió a su consulta en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) en abril de 2025.

La Fiscalía recoge en su escrito de acusación que el pediatra aprovechó "una supuesta exploración médica" para realizarle diversos "tocamientos" pese a que ella "le manifestó reiteradamente su negativa a continuar".

El facultativo fue detenido el sábado 26 de abril mientras se encontraba de guardia en el HUCE, donde supuestamente sucedieron los hechos esa misma tarde. El facultativo entró en prisión el día 27 y abandonó la cárcel a las tres semanas, después de que la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ordenara su puesta en libertad tras pagar una fianza de 150.000 euros.

El médico ceutí concurrió a las elecciones autonómicas de Ceuta, celebradas el 28 de mayo de 2023, como número cuatro en las listas del PP. Tras la victoria del partido renunció al acta de diputado en la Asamblea por motivos personales, aunque ha continuado perteneciendo a la formación.

Los populares decidieron suspender su militancia y abrirle un expediente disciplinario un día después de su detención. Faisal Hamed compatibilizaba su trabajo en el hospital con los servicios médicos de la Agrupación Deportiva (AD) Ceuta Fútbol Club.

La pena solicitada por la Fiscalía coincide con la de la Acusación Particular. Ambas instituciones solicitan para el pediatra 10 años de prisión y una inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por 20 años.

EL ESCRITO DE LA FISCALÍA

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 13,45 horas en su consulta del hospital público ceutí. El fiscal sostiene que, tras haber mantenido previamente contacto con la denunciante a través de Instagram y después de que esta le comentara que padecía molestias en la espalda, el médico la hizo pasar a la consulta "sin cita previa". Luego cerró la puerta con pestillo, le indicó que se desnudara parcialmente y que se tumbara en la camilla.

El Ministerio Público afirma que, "con ánimo de satisfacer su ánimo libidinoso", el acusado inició la "supuesta exploración", en la que le realizó "tocamientos por diversas partes del cuerpo, incluyendo pecho, los muslos y la cadera, al tiempo que le dirigía comentarios de contenido sexual". La acusación añade que, a continuación, se situó sobre la denunciante y continuó con distintas maniobras que presentaba "como pruebas médicas y masajes", también en la zona vaginal.

La Fiscalía sostiene además que estos hechos se produjeron "pese a la evidente situación de conmoción de la perjudicada", quien "en varias ocasiones le manifestó de forma expresa su negativa a continuar", aunque Hamed hizo "caso omiso a tales manifestaciones".

El relato añade que la mujer logró finalmente vestirse y abandonar la consulta después de "solicitar reiteradamente que se le abriera la puerta".

Por estos hechos, el fiscal considera que el médico es autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal previsto en el artículo 179 del Código Penal; por el que solicita una pena de diez años de prisión. Lo mismo que la Acusación Particular.

También reclama una orden de alejamiento y de prohibición de comunicación respecto de la denunciante durante 10 años. El Ministerio Público pide que el acusado no pueda aproximarse a menos de 50 metros de la mujer en cualquier lugar en el que esta se encuentre, incluyendo su domicilio, centro de estudios o futuro lugar de trabajo.

La Fiscalía y la Acusación piden imponer una medida de libertad vigilada durante diez años una vez cumplida la futurible pena de prisión, así como una inhabilitación especial durante 20 años para cualquier profesión, oficio o actividad que implique contacto regular y directo con menores de edad.

En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice a la denunciante con 5.000 euros por los daños morales derivados de los hechos denunciados.