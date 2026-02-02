El Gobierno activa una investigación por presuntos insultos racistas de UIP a un guardia civil de paisano en Melilla

Imagen de archivo de la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, en el 202 aniversario de la Policía Nacional celebrado en enero en Melilla - DELEGACION GOBIERNO

MELILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha anunciado la activación de todos los mecanismos de investigación para depurar posibles responsabilidades tras tener conocimiento de los presuntos insultos racistas proferidos por un grupo de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional que se encontraban de servicio contra un ciudadano melillense, concretamente un guardia civil, el especialista en artes marciales Nebil Mohamed Amaruch 'El Lobo', que se encontraba fuera de servicio en una cafetería con su esposa e hijos.

A través de sus cuentas personales en Facebook y X, Sabrina Moh --también secretaria general del PSOE en Melilla-- ha afirmado que las actitudes racistas son incompatibles con una sociedad democrática y con las instituciones públicas. "Nada más conocer los insultos de un grupo de agentes de la UIP, que estaban de servicio, a un melillense, hemos activado todos los mecanismos de investigación para depurar responsabilidades. Ante el racismo y el insulto, tolerancia cero", ha señalado.

Los hechos habrían tenido lugar el sábado 31 de enero, en torno a las 10,00 horas, en una cafetería céntrica de la ciudad, cuando la víctima, Nebil Mohamed Amaruch, se encontraba desayunando con su pareja y sus cuatro hijos. Según los denunciantes, los insultos habrían sido de carácter racista y vejatorio.

Asimismo, Coalición por Melilla (CPM) ha expresado públicamente su total apoyo y solidaridad con Nebil Mohamed Amaruch y su familia, condenando de manera rotunda la agresión verbal sufrida. Mediante un comunicado de prensa, la formación considera que este tipo de comportamientos, especialmente cuando proceden de quienes deben garantizar la seguridad y el respeto, son absolutamente inadmisibles.

CPM, principal partido de la oposición en la Asamblea melillense, ha mostrado su rechazo a cualquier acto de racismo, discriminación o abuso de poder, subrayando que la convivencia y el respeto mutuo son pilares esenciales de la ciudad.

"MONO", "MORO" O "CHIMPANCÉ"

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de la oposición Somos Melilla, Amin Azmani, quien detalló que los insultos presuntamente proferidos incluían expresiones como "mono", "moro" o "chimpancé". Azmani ha manifestado su apoyo y solidaridad con Nebil, a quien definió como una persona conocida en Melilla por su calidad humana y trayectoria profesional. A su juicio, los hechos constituyen un delito de odio "intolerable" que avergüenza a la sociedad, mostrando su confianza en que la denuncia interpuesta permita esclarecer lo ocurrido.

El partido Nueva Melilla, a través de su portavoz Mohamed Busián, también ha condenado los hechos, sumándose a las muestras de rechazo y apoyo a la víctima.

Por su parte, la Asociación Comunidad Musulmana de Melilla ha expresado su más absoluta repulsa ante lo sucedido, calificando los hechos, de confirmarse, como de "extrema gravedad". La entidad subrayó que "no se trata de una anécdota, sino de un suceso que daña la convivencia, vulnera la dignidad de las personas y perjudica la imagen de las instituciones públicas". Asimismo, ha subrayado que Melilla "es un ejemplo de pluralidad y respeto, valores que -afirmó- deben ser protegidos con firmeza'.

La investigación abierta por la Delegación del Gobierno, de quien dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá determinar las circunstancias de lo ocurrido y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.