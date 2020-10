El Gobierno de Ceuta advierte de que "no queda nada para el confinamiento total de la ciudad"

CEUTA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero (PP), ha advertido este lunes de que "no queda nada para volver al confinamiento total de la ciudad" y ha reprochado a la población local, 85.000 habitantes, su falta de respeto a las medidas de restricción de la movilidad y las aglomeraciones establecidas, que esta semana se prevé reforzar limitando a seis el número máximo de personas no convivientes que podrá reunirse en espacios públicos o privados y obligando a cerrar todos los establecimientos comerciales a las 22.00 y la hostelería a medianoche.

"Estamos en el pico de la ola, pero van a seguir saliendo positivos porque no estamos haciendo las cosas bien: no podemos estar pendientes de que los jóvenes nos hagan caso porque les da igual, de que los padres no accedan a los parques infantiles clausurados, de que la mascarilla se lleve bien puesta", ha dicho.

"Esta es una guerra en la que o vamos todos a una o se va a cerrar Ceuta y la culpa la vamos a tener todos", ha alertado en declaraciones a la Radio Televisión Pública autonómica (RTVCE).

Según Guerrero, "queda muy poco para el confinamiento total de la ciudad porque tenemos indicadores sanitarios por encima de los niveles máximos establecidos en casi todos los casos y en muchos como líderes nacionales".

La ciudad registra un 26% de positividad en las pruebas PCR que se realizan en Ceuta, un 14% de trazabilidad, un 41,1% de ocupación de las camas UCI con pacientes Covid, más de 250 casos detectados durante las dos últimas semanas y casi 1.500 residentes en cuarentena.

"La ciudadanía está incumpliendo las medidas, sobre todo en algunas barriadas, pero la Administración no puede hacer más y los rastreadores tampoco: si sabemos que podemos controlar el virus con mascarillas, distancia de seguridad, lavado de manos y menor movilidad, que me diga alguien por qué tenemos tanto positivo", ha insistido. "Somos especialistas en burlar las normas: basta que nos prohíban algo para buscar la solución para meternos por cualquier sitio", ha lamentado.

Guerrero ha explicado que el confinamiento de la localidad española norteafricana es una medida que debería adoptar el Ministerio y ha incidido en que "no queda nada para que lo haga aunque estamos aguantando todo lo que podemos".

El consejero de Sanidad ha adelantado también que este año se prohibirá la celebración de 'La Mochila', la fiesta popular que cada 1 de noviembre saca a las zonas verdes de la ciudad a miles de ceutíes.