El Gobierno de Ceuta "dialogará" con los diputados expulsados del PSOE, a quienes no considera "tránsfugas"

CEUTA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez (PP), ha asegurado este martes que el Ejecutivo local en minoría que preside Juan Vivas prevé mantener una relación "de comunicación, información y diálogo constructivo al servicio del interés general" con los dos diputados autonómicos a los que el PSOE expulsó la semana pasada de su Grupo Parlamentario en la Asamblea regional por romper su disciplina en una votación, algo que a su juicio no les convierte en "tránsfugas".

"Creemos que la situación de [Navil] Rahal y [Fidda] Mustafa no se puede calificar de transfuguismo... No estamos de acuerdo con la acusación del PSOE... Primero", ha argumentado Ramírez en rueda de prensa, "porque no se han ido a otro partido, no han decidido un cambio de presidente y no han participado en una moción de censura... Votaron a favor de aprobar un expediente de modificación de créditos de manera libre y voluntaria, sin pedir ni solicitar nada a cambio".

El también consejero de Fomento ha remarcado que "el Gobierno sigue en minoría y es la Gestora local del PSOE es la que por alguna razón que desconocemos, porque en el Pleno tampoco se dieron explicaciones y su portavoz ni siquiera usó su turno de réplica, decidió no respaldar el acuerdo alcanzado con el Grupo Socialista" para no bloquear el expediente.

Rahal y Mustafa, que concurrió como independiente en la candidatura socialista a los comicios municipales de mayo de 2023, votaron a favor de la segunda modificación del Presupuesto de la Ciudad de este ejercicio, como había anunciado el PSOE a principios de mes que haría, a pesar de que el órgano ejecutivo de dirección provisional del partido nombrado a finales de abril ordenó la noche anterior al Pleno hacerlo en contra.

Inmediatamente después la gestora anunció que propondría a Ferraz expedientar a Rahal y expulsarlo del partido, pero sin esperar a la conclusión de ese procedimiento echó a ambos de su Grupo Parlamentario y les ha reemplazado en todos los consejos de administración en los que representaban al PSOE.

"La gestora ha decidido expulsarlos, por lo que es el PSOE el que ha roto su Grupo Parlamentario pese a que su voto no fue determinante para que prosperase el expediente de modificación presupuestaria [no asistió otra diputada socialista que también podría ser purgada y uno de Vox]", ha subrayado Ramírez, que también ha negado que el PP haya "apoyado" ningún "transfuguismo".

Los socialistas han acusado a Vivas de "comprar" las voluntades de los dos diputados y el presidente de la Gestora, Melchor León, ha proclamado en una carta a su militancia que ha llegado el momento de sacar "a los mercaderes del templo".

El portavoz gubernamental ha avanzado que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, no va a hacer "ningún cambio" en la representación de la administración local en el Puerto, del que el PSOE ha pedido echar a Rahal para poner a un asesor de la delegada del Gobierno y ha equiparado las relaciones que el Ejecutivo del PP mantendrá con los dos depurados socialistas con el que dispensó la legislatura pasada a los dos que dejaron Vox.

Ramírez ha defendido de la misma manera que el Gobierno de Vivas no variará su vocación de "lealtad institucional" con el que preside Pedro Sánchez. "Cuando se trata de defender los intereses de Ceuta, nuestra estabilidad y soberanía, la convivencia y la igualdad de los ceutíes con el resto de españoles, eso debe estar por encima de intereses partidistas", ha resumido con el deseo de recibir un trato recíproco.

El PP gobierna Ceuta en minoría desde 2019. Tras apoyarse un año en Vox, partido en el que Vivas ha descartado volver a hacerlo jamás, desde 2020 el PSOE ha sido clave para sacar adelante todos los asuntos fundamentales que han pasado por la Asamblea, en la que actualmente el Partido Popular tiene 9 de sus 25 diputados. Con su socio estable, los localistas del MDyC, suma 12, a uno de la mayoría absoluta. El resto del arco parlamentario lo integran Vox (5), PSOE (ahora con 4), Ceuta Ya! (2) y los no adscritos (2) exsocialistas.